Cibuti'de görevli Kovid-19'a yakalanan Japon asker sayısı 21'e çıktı

TOKYO (AA) – Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de görev yapan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) askeri sayısı 21'e yükseldi.

Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cibuti'deki askeri üste görevli 4 Japon askerinde Kovid-19'a rastlanmasının ardından tüm SDF personeline test uygulandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, test sonuçlarına göre 17 askerde daha Kovid-19 görüldüğü ve virüs tespit edilen Japon askeri sayısının 21 olduğu belirtildi.

Sonucu pozitif çıkan askerler karantinaya alındı.

Kızıldeniz ile Hint Okyanusu'nu bağlayan Aden Körfezi ve Somali açıklarında korsanlıkla mücadele yürüten Cibuti'deki üssün korunmasında yaklaşık 180 Japon askeri görev yapıyor.