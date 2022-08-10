Çiçek ve pasta ile sağlık çalışanlarından özür diledi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, Safranbolu Devlet Hastanesi bazı hasta ve sağlık çalışanlarını darbettiği gerekçesiyle açığa alınan uzman çavuş Serkan Balcı, çiçek ve pasta alarak ziyarette bulunduğu sağlık çalışanlarından özür diledi.

Safranbolu Devlet Hastanesinin acil servisinde 11 Haziran’da meydana gelen olayda, elinin kesilmesi nedeniyle hastaneye tedavisi için gelen Serkan Balcı, kendisine laf atan bir hasta yakınını darbetti, bu sırada araya giren sağlık çalışanları da yaşanan arbedede etkilendi.

ÖZÜR İÇİN ÇİÇEK VE PASTA ALDI

Soruşturma kapsamında açığa alınan Serkan Balcı, bugün sağlık çalışanlarından özür dilemek için çiçek ve pasta alarak hastaneye geldi. Pastanın üzerinde, “Türkiye Cumhuriyeti Devletinde çalışan bütün doktorlardan özür diliyorum” notu yazarken, Serkan Balcı sağlık çalışanları adına hastane başhekimini ziyaret etti.

“DOKTORLARA UZANAN ELLER KIRILSIN”

Başhekimi ziyaretinin ardından konuşan Serkan Balcı, “Kesinlikle ben doktorlara elimi uzatmadım. Doktorlara uzanan eller kırılsın. Her zaman bunu söylemişimdir. Ben asayiş adamıyım. Kamu malına, devlete zarar verecek herkesi önlemekle mecburuz biz. O gün burada talihsiz bir olay yaşandı. Bugün buraya gelme amacımız başhekime tatlımı ve çiçeğimi ikram edip özür dilemek. Türkiye Cumhuriyeti Devletinde çalışan tüm doktorlardan, üst mertebeden en alt mertebeye kadar hepsinden özür diliyorum. Hepsinin ellerinden öpüyorum, doktorlar olmasa biz olmayız” dedi. DHA

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