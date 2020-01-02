Çift Geyik Karaca’dan Bir Anlamlı Kampanya Daha..

Yeni yılın ilk gününde Çift Geyik Karaca‘dan anlamlı bir kampanya daha geldi.

Geçtiğimiz 29 Ekim’de Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile özdeşleşen süveteri yeniden üreten ve Mehmetçik Vakfı yararına düzenlenen sosyal sorumluluk projesi kapsamında satışa sunan Çift Geyik Karaca, sosyal medyada büyük beğeni toplayan ikili ilişki ve etkileşimin önemine vurgu yapan kısa bir reklam filmi daha paylaştı.

İşte büyük beğeni toplayan, Hala Ne Bekliyorsun? Merhaba De! videosu…

Yeni yıldan ne bekliyorsun?

Hala ne bekliyorsun? Bekleme…

Kalplere gir. Hiç tanımasan da, merhaba de. Günaydın de. Hoş geldin de.

Gülümse. İyi günler de. Kolay gelsin de. İyi seneler de. Bulaştır herkese.

Çünkü selamlaşmak en güzel hediye.

Bi’ dene…