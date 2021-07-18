Çift maaş sefası devleti sarsmış!

Kamuda birden fazla maaş alan AKP’liler ve bürokratlar listesine her geçen gün yeni isimler ekleniyor. Son dönemde tartışma konusu olan çifte maaş uygulamasının Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) üzerinden de gerçekleştiği ortaya çıktı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce 2017 yılından, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu ise 2018 yılından bu yana şirketten maaş alıyor. Hali hazırda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un müşavirliğini ve bakanlığın hukuk işlerinden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini yürüten Havvanur Yurtsever de Emlak Konut’un yönetiminde yer alıyor.

İKRAMİYELERİ DE VAR

Söz konusu isimlere, Emlak Konut’un 2021 yılı için 12 bin 500 lira aylık maaş ödediği ve yılda 4 maaş ikramiye verdiği öğrenildi. Muhterem İnce ve Sinan Aksu’nun bakan yardımcılığı görevinden aldıkları maaşla birlikte aylık gelirlerinin 42 bin 500 lira olduğu belirtiliyor. Emlak Konut’ta yönetim kurulu üyeleri, 2019 yılında aylık 9 bin 600 lira maaş + 4 maaş ikramiye, 2020 yılında ise aylık 11 bin lira maaş + 4 maaş ikramiye ücret alıyordu.

GAYRİMENKULLE İLGİLERİ YOK

İki bakan yardımcısının özgeçmişlerine bakıldığından gayrimenkul sektörüyle ilgili hiçbir deneyimi olmadığı görülüyor. Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi’nden mezun olan Sinan Aksu, Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü’nü bitirdi. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, çalışma hayatı boyunca kamu bürokrasisinde görev almış bir isim. İmam hatip mezunu olan İnce, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da AKP’li bürokratların aldıkları maaşları bir süredir sosyal medyadan ifşa ediyor.

İşte Deniz Yavuzyılmaz’un duyurduğu çifte maaş alan bazı bakan yardımcıları:

– Tarım ve Orman Bakan yardımcıları Fatih Metin, Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı ve Ayşe Ayşin Işıkgece bakan yardımcılığından 30 bin 275 TL ve Yüksek Komiserler Kurulu Başkanlığı üyeliğinden 14 bin 230 TL olmak üzere aylık toplam 44 bin 505 TL maaş alıyor.

– Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül , aynı zamanda Sun Express Yönetim Kurulu Üyesi ve Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı olarak 3 maaş alıyor ve toplam aylık geliri 81 bin 005 TL.

– Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan Kuveyt Türk Bank Yönetim Kurulu üyeliği ve kâr payı ile birlikte aylık geliri 176 bin TL.

– Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları, Ömer Fatih Sayan, Selim Dursun ve Enver İskurt ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati aynı zamanda Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi. Buradan aldıkları ücret ve ikramiyelerle aylık gelirleri 61 bin 766 TL’ye çıkıyor.