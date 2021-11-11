Çiftçi açıklanan destek miktarına tepkili

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, açıklanan tarımsal destek rakamlarını SÖZCÜ’ye değerlendirdi: “Madem aynı destekler açıklanacaktı, hiçbir önemli değişiklik yapılmayacaktı, neden yıl sonuna kadar beklendi? Hiç olmazsa desteklerin tamamı yeni ürünler ekilmeden ödenmelidir.”

Yusuf DEMİR

Tarımda 2021 ve 2022’de sağlanacak destek miktarları belirlendi. İlgili Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, 2021’de mazot ve gübre desteği de dahil olmak üzere dekar başına; buğday, arpa çavdar, yulaf ve tritikale için 42 TL destekleme ödemesi yapılacak. 2022’de yapılacak gübre desteği ise buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için dekar başına 32 TL’ye düşecek.

Açıklanan rakamlar çiftçiyi mutlu etmedi. Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, SÖZCÜ’ye şu değerlendirmede bulundu:

SÜT ANALİZ DESTEĞİ DÜŞTÜ: 2021 yılında hasat ettiğimiz ürünler ve 2021 üretim sezonu için açıklanan ve geçen yıl ile arasında sadece Sayın Bakan’ın da önceden açıkladığı gübre , mazot desteklerinde ve kanolanın sertifikalı tohum ve fark desteğinde artış var. Diğer desteklerin tamamı aynı hatta süt analiz desteği düşürülmüş.

GEÇ DESTEK İŞLEVİNİ YİTİRİR: Madem aynı destekler açıklanacaktı, hiçbir önemli değişiklik yapılmayacaktı, neden yıl sonuna kadar beklendi? Desteklerin bir amacı da tarımsal ekim desenini belirlemede çiftçiyi teşvik etmek ve yönlendirmektir. Geç açıklanan destekler bu işlevini yitirir.

EN AZINDAN YENİ ÜRÜN EKİLMEDEN ÖDEYİN: Hiç olmazsa desteklerin tamamının yeni ürünler ekilmeden, çiftçiye ödemesinin yapılarak, çiftçinin finansman sorununa çare olmasını temenni ediyoruz.

Unutulmamalıdır ki geç ödenen tarımsal destekler tarım sektörüne değil, finansman sektörüne aktarılan kaynaklar olacaktır.

MUTLAKA GÖRÜŞÜMÜZ ALINMALI: Tarımsal desteklerin belirlenmesinde mutlaka çiftçi temsilcilerinin de görüşü alınarak bazı yeniliklere ve sadeleştirmeye gidilmesi gerekir. Yıllardır aynı kalemlere, hemen hemen aynı miktarlarda destekleme açıklanıyor ve ödeniyor. Oysa ki bu desteklerin etki analizleri bizlerin de görüşü alınarak yapılmalı ve ülkenin ihtiyacı olan, stratejik öneme sahip ürünler ile piyasada çiftçinin değerinin altında sattığı ürünlere daha fazla destek verilmelidir.

YENİ TARIM SAYIMI YAPILMALI: Aslında daha doğru ve etkin bir tarımsal destekleme için ilk yapılması gereken iş tarımsal envanterimizi net bir şekilde belirlemek, yani tarım sayımı yapılmaktır ve neyi ne kadar ekip ürettiğimiz doğru olarak belirlenmelidir.

REKABETÇİ DESTEKLEME: Bunun sonucunda ise bazı desteklerin gerekirse kaldırılması ve üretime ivme kazandıracak, rekabetçi ve çiftçiye de finansal kaynak olacak bir destekleme politikası ortaya konulmalıdır.

Tarımsal destekler konusunda en mutlu olduğumuz konu ise bir zamanlar tarımın desteklenmesi tartışılırken, bugün tarımın stratejik önemi kavranmış ve desteklemelerin miktarı ve ödeme zamanı tartışılıyor ise gelinen nokta tarım sektörü için bir başarıdır.

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