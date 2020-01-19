Çiftçi başına borç 49 bin TL’ye dayandı

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, 2004 yılına göre çiftçinin nakit borçlarının yüzde 1.928 oranında artığını, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı çiftçi başına düşen borcun 2018 yılında 48 bin 548 TL’ye ulaştığını söyledi. 2019’da takipteki kredilerin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarak 5 milyar 196 milyona ulaştığını belirten Aygun, “Çiftçiyi borç batağına götüren ve üretimden çekilmesine neden olan faktörler ekonomiyi de derinden etkilemeye başlamıştır. Çiftçinin traktörü, tarlası ipoteklidir. Arazilerimizin yüzde 15’i, 2 milyona yakın çiftçinizin tarlası ipoteklidir” dedi.

Tarımda uygulanan yanlış politikaların çiftçiyi yoksullaştırırken halkın ucuz gıdaya erişimini engellediği bildirildi. Çiftçilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıları değerlendiren Milletvekili Aygun, çiftçilerin 2017 yılına göre gübre fiyatında yüzde 100, mazot fiyatında yüzde 40, yem fiyatında yüzde 50, sulamada kullanılan elektriğin fiyatında yüzde 100’ü aşan zamlar nedeniyle üretim yapamaz ve borçlarını çeviremez hale düşürüldüğünü söyledi.

Aygun, çiftçilerin üretimden çekildiği için traktör alamadığını, aksine borçlarını kapatmak için elindeki traktörünü satmaya başladığını ifade ederken, “İnternet sitelerine girin, satılık traktör ilanından başka bir şey görmezsiniz. Traktör alınmazsa traktör üretimi de biter. 2019 yılında, 2017 yılına göre trafikteki tescil ettirilen traktör sayısı yüzde 59.3 oranında düşmüştür. 2017 yılında trafikte tescilli traktör sayısı 7 bin 457’dir. 2019’da bu sayı 3 bin 37’ye inmiştir. TARMAKBİR’in ağustos ayı verilerine göre traktör üretimi de 2019 yılının ilk 8 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54.4 oranında azalmıştır” dedi.

TÜKETİCİYİ DE VURDU

Aygun, çiftçiyi yoksullaştıran yüksek girdi maliyetlerinin tüketiciyi de vurduğunu, tüketicinin mutfak masrafını katlayıp, cebindeki parayı erittiğini söyledi. Aygun, “Çiftçi, artan maliyetleri nedeniyle üretim yapmıyor, iktidar daha çok ithalat yapıyor, sebze ve meyve fiyatları iki üç kat artıyor. OECD içinde 2019’da gıda enflasyonunda yüzde 31 ile bininciyiz. Haiti, Malavi, Nijerya, Zambiya’yı da geçmiş durumdayız. Çiftçinin maliyetleri yarı yarıya düşürülmeden tarım ayağa kaldırılamaz. Çiftçinin borçlarını yapılandırın, tüm faizleri silin” çağrısında bulundu.

Sulamadaki elektrik fiyatı 2 yılda yüzde 108 arttı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM’de yaptığı konuşmada çiftçilerin elektrik fiyatlarındaki artış nedeniyle yaşadıkları mağduriyeti anlattı. Gürer, Ocak 2018-Ocak 2020 döneminde elektrikte fiyat artışının yüzde 108’e ulaştığını ve çiftçilerin sulama suyunda kullandıkları enerjinin en önemli girdilerinden biri olduğunu söyledi. Gürer, “Sürekli zamlarla tarımsal sulamada sağlanan fiyat avantajı ortadan kalkmıştır. Tarımda girdi yükünün hafifletilmesi, üretimin sürdürülebilir kılınması bakımından elektrik birim fiyatları düşürülmelidir” dedi. Mehmet SERBES