Çiftçi: Ben ‘üreteceğim’ diyorum, devlet ‘ürettirmeyeceğim’ diyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara’da vatandaşlarla bir araya geldi. Hayvancılıkla uğraştığını söyleyen bir vatandaş, artan maliyetlerden şikayet ederek “Ben ‘Üreteceğim’ diyorum, devlet ‘Ürettirmeyeceğim’ diyor. Ben üretmeye devam edeceğim. O da bana ürettirmezse ürettirmesin” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara’da vatandaşlarla bir araya geldi, sorunları dinledi. Babacan, Ayaş’ta gittiği bir semt pazarında iki kutu aspirine 50 lira ödediği için tepki gösteren bir vatandaşla karşılaştı.

“ASPİRİN KUR KADAR, EMEKLİ MAAŞI UYDURMA ENFLASYON KADAR ARTIYOR”

Babacan “Aspirin daha önce 4 liraydı. Emekli maaşı devletin resmî enflasyonu kadar artıyor. Ama gerçek hayat gerçek enflasyon kadar artıyor. Aradaki fark kadar herkes eziliyor. Milletin mevduatı kura bağladı. Emeklinin, memurun maaşında kur koruması yok ama bankada parası olana kur koruması var. Bu adalet mi? Ama Aspirin kur kadar artıyor. Ama emekli maaşı devletin uydurma enflasyonu kadar artıyor. Sorunun tam özünde o var” diye konuştu.

“DEĞİŞME ZAMANI GELDİ”

Eşinin hasta olduğunu söyleyen bir başka vatandaşla sohbet eden Babacan, ilaç fiyatlarını sordu, “Emekliyiz, bir sürü fark ödüyoruz” yanıtını aldı. Babacan, vatandaşın “Bıktık, her şeyden bıktık. Yorulduk. Ferahlık istiyoruz artık” sözlerini ise “Değişme zamanı geldi” diye cevapladı.

“BEN ‘ÜRETECEĞİM’ DİYORUM, DEVLET ‘ÜRETTİRMEYECEĞİM’ DİYOR”

Bir çiftçi ise Babacan’a şunları söyledi:

* “Köylü olarak hiç iyi değiliz. Ne koyunumuz ne kuzumuz para ediyor… Yem maliyetleri çok yüksek. Dişi hayvanlar hep kesime gidiyor. Maliyetler arttı. Elektrik… Hele mazota hiç gücümüz yetmiyor. Gübreyi daha sormadık. Almayacağız. Atmak yasak…

* Biz üretmeye uğraşıyoruz, devlet ‘ürettirmeyeceğim’ diyor. Ben ‘üreteceğim’ diyorum, devlet ‘ürettirmeyeceğim’ diyor. Ben üretmeye devam edeceğim. O da bana ürettirmezse ürettirmesin.”

“190 MİLYAR DOLARI SATARAK DÖVİZ KURUNU PATLATTILAR”

Babacan, çiftçinin sözlerine “Hükümet döviz kurunun kontrolünü elinden kaçırdı. Devletin 190 milyar dolarını arka kapıdan satarak döviz kurunu patlattılar. Ondan sonra her şeye zam geliyor” diye karşılık verdi. Babacan’la karşılaşan vatandaşlar “Kurtarın bizi. Arkanızdayız” dedi.

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