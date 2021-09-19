Çiftçi, elektrik tüketiminden alınan vergilerin düşürülmesini istiyor

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, sudan önemli ölçüde tasarruf sağlayan ve Bakanlığın da teşviklerle desteklediği basınçlı sulama sisteminin elektrik giderlerini artırdığını, bu nedenle çiftçinin, bu giderlerden kesilen vergilerde indirim beklediğini bildirdi.

Mehmet SERBES

Mutlu Doğru, küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle suyun öneminin daha da artmasıyla su tasarrufu ve suyu tarımda daha verimli kullanmak amacıyla Tarım ve Orman ile Hazine Bakanlıkları tarafından uzun yıllardır uygulanan sıfır faizli ve uzun vadeli kredi imkanlarıyla çiftçilerin basınçlı sulama sistemlerini kullanmaya teşvik edildiğini belirterek, “Böylece tarımda verimlilik ve su tasarrufunda önemli gelişmeler memnuniyet yarattı. Ancak basınçlı sulama sistemlerinin kullanımı çiftçilerimizin elektrik enerjisi kullanımını da arttırdı” dedi.

DAĞITIMIN ÖZELLEŞMESİ DAHA PAHALI HALE GETİRDİ

Eskiden tarımsal sulama için kullanılan elektrik birim fiyatının sanayi, ticarethane ve meskene göre daha uygun olduğunu anımsatan Başkan Doğru, ancak şu anda aradaki farkın kapandığını, hatta dağıtımın özelleşmesinden sonra tarımsal sulama elektriğinin daha pahalı hale geldiğini vurguladı.

Doğru, gıda fiyatlarını kontrol altına almanın tarımsal üretim maliyetlerini düşürmek ve çiftçiyi verimli üretime teşvik edecek doğru ve etkili destekleme politikalarıyla yapılabileceğini savunarak, şöyle devam etti:

YÜZDE 30 UCUZLATILMALI

“Çiftçimizin önemli bir üretim maliyeti olan tarımsal sulama elektrik birim fiyatının içinde sadece dağıtım bedeli en az %22’dir. Toplam birim fiyatı üzerinden de %0,7 Enerji Fonu, %2 TRT Payı, %5 Belediye Tüketim Vergisi, %18 KDV alınmaktadır. Bu kesintilerin toplamı ise %25,7 yapar.

Çiftçimize tarımsal sulama elektriğinde verilecek en büyük destek; dağıtım bedelinin %4,3 düşürülmesi ve kesintilerin sıfırlanarak, tarımsal sulama elektrik birim fiyatının toplam %30 ucuzlatılması ile yapılabilir.

Türk tarımında modern basınçlı sulama sistemlerinin kullanımını yaygınlaştırmada büyük emek veren Tarım ve Orman Bakanımız sayın Bekir Pakdemirli’nin, sayın Enerji Bakanımız ve sayın Hazine ve Maliye Bakanımız ile görüşerek çiftçimize yeni üretim sezonunda bu müjdeyi vermesini bekliyoruz.”