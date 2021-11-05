Çiftçi Hasan’a değil, Vladimir’e destek

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Türk çiftçisi yerine başta Rus olmak üzere yabancı çiftçilerin desteklendiğini söyledi.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

Buğday, arpa ve mısır başta olmak üzere çiftçinin ürünleri, devlet tarafından ithal ürünlere karşı ucuza alınıyor. Türk çiftçisi yerine başta Rus olmak üzere yabancı çiftçilerin desteklendiğini söyleyen CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, “2021 yılı hasatında Türk çiftçisine ödenen fiyatlarla ithalat yapılan ülkelerin çiftçilerine ödenen fiyatlar karşılaştırıldığında Türk çiftçisinin açıkça mağdur olduğu anlaşılıyor. Şöyle ki; en çok ithalatı yapılan 8 tarım ürünü dikkate alındığında, %21-195 arasında fazladan başka ülke çiftçilerine ödeme yapıldığı görülüyor. Bu 8 ürün de bizim topraklarımızda rahatlıkla yetişiyor ama biz kendi çiftçimize ‘Sen bunu yetiştir’ diye destek vermiyoruz. Çiftçi Hasan’a verilenin 2 katı Vladimir’e veriliyor” dedi.

Tarım Bakanı yabancı çiftçiye desteği kabul etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na verdiği cevap ile Türk çiftçisine verilmeyen paraların yabancı çiftçilere gittiğinin itiraf edildiğini söyleyen Okan Gaytancıoğlu, “Bakanın açıklaması aynı zamanda hesap kitap bilmezliğinin, dünyayı takip etmemenin itirafıdır” dedi.