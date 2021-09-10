Çiftçi, hasat yapan valinin çizmelerine talip oldu

Erzurum Valisi Okay Memiş, Aziziye ilçesi Söğütlü Mahallesi’nde lahana hasadı programına katıldı. En iyi ürünleri üreten çiftçilerin plaket ile ödüllendirildiği programda bir çiftçi diğer çiftçiler gibi plaket almak yerine Vali Memiş’in giydiği sarı çizmelerine talip oldu. Vali Memiş, çiftçinin isteğini kırmayarak giydiği çizmeleri çıkartıp çiftçiye hediye etti.

Orhan BOZKURT

Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesinde düzenlenen ‘Lahana Hasadı ve Sebze Tanıtım Günleri’ renkli anlara sahne oldu. Deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki köyde yetiştirilen roka, domates, salatalık, aş otu, lahana, biber, karpuz, kavun, kabak ve brokoli gibi ürünler hasat edilip, sergilenerek törene katılanlara ikram edildi. Köyde en iyi ürünleri üreten çiftçiler ise plaket ile ödüllendirildi.

SEBZE ÜRETİCİSİ ÇİFTÇİDEN İLGİNÇ TALEP

Çiftçilerle birlikte çizmelerini giyerek tarlada lahana hasadı yapan Vali Okay Memiş, çiftçilerle uzun süre sohbet etti. Ödül töreninde üreticilere plaket veren Vali Memiş’in, sarı çizmelerine bir çiftçi talip olarak validen istedi. Memiş, çiftçiyi kırmayarak ayağından çıkardığı çizmeleri ‘yılın çiftçisine çizme hediye ediyorum’ diyerek verdi.

“2 BİN RAKIMDA YILLIK 1.5 MİLYON GELİR”

Hasat sonrası açıklamalarda bulunan Vali Okay Memiş, Söğütlü Mahallesi’nde 2 bin rakımda kurdukları 30 seradan yıllık 1.5 milyon lira gelir elde edildiğini kaydetti. Vali Memiş, “Bugün, 2 bin rakımda hasat yapıyoruz. Burası Çukurova olmadığı için Eylül ayında hasat yapıyoruz. Burası Dapan Ovası ve burayı korumaya çalışıyoruz. Yaklaşık 30 civarın seradan 1.5 milyon lira gelir elde ediyoruz. Bu ovanın muhteşem bir getirisi var. Burada muhteşem güneş vuruyor. Toprağımız aşırı gübrelemeden özelliğini kaybetmemiş. Mineral dengesi yerinde, bu yüzden yediğimiz ürünler çok lezzetli. Çok kıymetli bir ürünün hasadını yaptık” dedi.