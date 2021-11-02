Çiftçi işi bırakıyor gıda krizi kapıda

Başta gübre olmak üzere maliyetlerdeki artışın ölümcül noktaya geldiğini kaydeden Şemsi Bayraktar, çiftçinin toprağa dönmemesi durumunda büyük bir gıda krizi yaşanacağını söyledi.

Sayime BAŞÇI

Ekonomi yönetimi durdurulamayan gıda enflasyonu ile mücadele için zincir marketlere ağır cezalar keserken, artan maliyetlerle çiftçi 2022’de toprağı bırakmak ya da üretime devam etmek için karar aşamasına geldi. 2022’nin tarım açısından kritik bir yıl olacağına dikkat çeken Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye’nin büyük bir gıda krizi ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Sektöre ilişkin değerlendirmelerinde, “Üretimden vazgeçme noktasına gelmiş çiftçilerimiz cesaretlendirilmeli, tarlasına dönmesi sağlanmalı. Bunu başaramazsak krizlerin etkisini azaltan bir sektör olarak bilinen gıda sektörü, ülkemizde krizlerin daha da büyümesine neden olacak” ifadelerini kullanan Bayraktar, kapıdaki gıda krizini vurguladı.

“GANİMET DAĞITIR GİBİ”

Bayraktar, uluslararası piyasalarda hammadde ve tarım ürünleri fiyatlarının da artmaya devam ettiğini belirtti. Kurdaki artışla bazı ürünlerdeki üretim açığına işaret eden Bayraktar, “Yeni ekimlerde de girdi maliyetleri nedeniyle sıkıntı yaşıyoruz. Gerekli tedbirleri acil olarak alarak, bu riskleri ülke olarak yönetmek zorundayız. Bunları başaramazsak, üreticimiz de tüketicilerimiz de daha zor günlere hazır olmalıdır” değerlendirmesini yaptı. Bayraktar, “Mevcut konjonktür, küçük aile işletmelerini tamamen üretim dışı bırakacak bir duruma gelmiştir. Bu da hem büyükşehirlere göçe neden olacak hem de üretimin düşmesi sonucunda ülkemizi daha büyük gıda krizi ve enflasyon ile karşı karşıya bırakacaktır” dedi. Bayraktar, gübredeki fiyat artışlarının tarımsal üretimi “ölüm” ile tehdit ettiğini aktarırken, tarım arazilerinin ganimet dağıtır gibi imara açılmaması gerektiğine dikkat çekti.

Ekim ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının 4 buçuk kata yaklaştığını dile getiren Bayraktar, üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 342.11 ile kuru soğanda yaşandığına dikkati çekti.

Bayraktar, fiyat farkının limonda yüzde 334.40, elmada yüzde 272.57 olduğunu açıkladı. Gıda enflasyonunun kısa bir sürede çözülemeyeceğini kaydeden Bayraktar, “Zincirdeki her bir halkayı detaylı analiz etmek zorundayız. Ancak, sorunların öyle sanıldığı gibi kısa zamanda çözülmesi mümkün değildir. İstikrarlı politika ve uygulamalarla, sabırla çözmek için gayret göstermeliyiz” dedi.