Çiftçi, kota cezasına isyan etti: ‘Traktörüme, arabama, evime haciz koydunuz! Ben ne yapacağım?’

Yozgat Yerköy’de çiftçilik yapan Ali İhsan Yılmaz, şeker pancarında kotayı dolduramadığı için kesilen 120 bin TL tutarındaki cezaya isyan etti. Tarlasından devlet yetkililerine seslenen Yılmaz, “Traktörüme, arabama, evime haciz koydunuz. Ben ne yapacağım? Her şeye rağmen üretiyorum. Bizim gibi üreten, çalışan çiftçiyi üretime küstürdünüz. Biz kazanamazsak ülke kazanamaz” diyerek dert yandı.

Yozgat Yerköy’de yaşayan Ali İhsan Yılmaz isimli çiftçi, şeker pancarında kotayı dolduramadığı için kesilen cezaya isyan etti.

“BİZ KAZANAMAZSAK ÜLKE KAZANAMAZ”

120 bin TL kota cezası geldiğini belirten Yılmaz, tarlasından çektiği videoyla yetkililere seslenerek şöyle konuştu:

* “Devlet yetkililerine sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, sayın bakanımızdan şunu istiyoruz; bizim şeker pancarımızı almadınız, tazminatımızı ödemediniz, bir de üstüne kotalarımız öldürdünüz, kota cezası uyguladınız.

* 120 bin lira bana kota cezası uyguladınız. Yazık değil mi bana? Hem pancarımı almadınız hem de kota cezası uyguladınız. Traktörüme, arabama, evime haciz koydunuz. Ben ne yapacağım?

* Her şeye rağmen üretiyorum. Bizim gibi üreten, çalışan çiftçiyi üretime küstürdünüz. Biz kazanamazsak ülke kazanamaz.”