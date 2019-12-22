Çiftçi mahsulünü gözyaşları içinde çöpe döktü

Antalya’nın Alanya ilçesinde portakal üreticiliği yapan Mustafa Sanay, portakallarına 1 liradan alıcı bulamadığı için gözyaşları içinde çöpe döktü. Sanay, maliyetlerin çok yüksek olduğunu, çiftçinin eline para geçmediğini söyledi.

“DESTEKLER YETERSİZ”

Alanya Hali’nde 1.5 ton portakalının 15 gün beklediğini ve daha sonra portakalları çöpe döktüğünü belirten Sanay, “Portakallarım Alanya Hali’nde 15 gün bekledi. Daha sonra çöpe dökmek zorunda kaldım. Parayla toplattığım portakalları, parayla çöpe döktürdüm. Yani çiftçilik bu kadar bitmiş durumda. Neden çiftçiye önem verilmiyor. Hep Suriyelileri düşünüyorlar. Devletin verdiği destek biz çiftçileri tatmin etmiyor. Çiftçilik öldü, mazot 7 lira, ilaç 300-500 lira. Mahsul üreticinin elinde kalıyor. Utansınlar” diye konuştu.

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“ÇİFTÇİNİN ELİNE PARA GEÇMİYOR”

Sanay, çiftçinin eline para geçmediğini belirterek, “Mazot, ilaç, sulama, gübre, elektrik, işçilik çok pahalı. Maliyetler çok yüksek. Çiftçinin eline para geçmiyor. Çiftçiye elektriği yüzde 10-15 indirimli vermeleri lazım. Alanya’da bir tek meyve suyu fabrikası yok. Eğer fabrika yapılırsa Alanya’da hiçbir meyvenin çöpe gitmeyeceğini düşünüyorum” dedi.