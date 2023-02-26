Çiftçi yardımlarına şirketler el koyuyor

Deprem felaketinden dolayı afet bölgesi olarak ilan edilen illerde destekleme ödemeleri çiftçilerin banka hesaplarına yatırılmaya başlandı. 250 milyon lira destek ödemesi 11 ildeki 35 bin yetiştiricinin banka hesaplarına yatırıldı. Ancak yatırılan destekler çiftçinin elektrik ve sulama borçları nedeniyle banka hesapları üzerinden kesinti yapılarak şirketlere gitti. Deprem felaketinin yaşandığı bölgede elektrik kesintileri arama kurtarma ve yardım çalışmalarını olumsuz etkilemiş, elektrik dağıtım şirketlerinin acil durum planları ve var olan jeneratörleri yetersiz kalmıştı.

YATAR YATMAZ KESİLİYOR

Deprem felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş başta olmak üzere bölgede incelemelerini sürdüren CHP Bursa Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal, “Elektrik dağıtım şirketleri ve sulama birlikleri bütçeden çiftçi desteği olarak ayrılan mazot ve gübre paralarına bloke koyarak tahsilat yapıyor. Eski borçları destek paralar bankaya yatar yatmaz kesiliyor. İktidar depremde bile tahsildarlık yapmaya devam ediyor. Destekler çiftçiye değil şirketlerin kasalarına gidiyor. Derhal bu uygulamaya son verilmeli” dedi.

Hayvanlarına yem veremiyorlar

CHP’li Orhan Sarıbal şunları kaydetti: “Zaten dağıtılan paralar hiçbir çiftçinin sorununu çözebilecek düzeyde değil. Çiftçi umutsuz ve üretim yapmak istemiyor. İlaç bayileri çok sıkıntıda. Alacaklarını tahsil edemiyor. Kiminin dükkanı yıkılmış, kimi ölmüş. Çok ciddi bir tarımsal sorun var. Hâlâ çiftçi çadır, konteynır bulamıyor. Hayvanlarına yem veremiyor. Ankara, İzmir, Eskişehir, İstanbul belediyelerimiz inanılmaz yem getiriyor ama sektör büyük. Gelen yemler çok az görünüyor. Çiftçinin üretme umudu yok. Öbür taraftan kuraklık ağır bir etki haline geldi. Şu anda azotlu gübre atılması lazım hububata. Gübre alacak paraları yok, gübre yok.”