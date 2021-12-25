Çiftçiler bağıra bağıra isyan etti! “MİLLETİN EFENDİSİYDİK, KÖLESİ OLDUK!”





Döviz kuru düştü, ancak Tarım Kredi Kooperatifi gübre fiyatlarında indirim yapmadı. Özel sektör indirim kararı aldı, ancak bu da çiftçiye yeterli gelmedi. ANKA Haber Ajansı’na konuşan çiftçi Mehmet Kani, "Milleti, halkı ben doyuruyorum, ben. Dövizdeki düşüş yüzde 45’i buldu. Mazotta düşüş yok. Gübrede çok küçük bir düşüş. Bir kilo patatesimize gübre atamadık biz" dedi. Sivaslı çiftçi Başer Yıldırım ise "Sayın Bakan'ım çiftçilere dediniz ki, ‘Gübre fiyatlarına aldırış etmeyin.’ Aldırış etmeyelim de ne yapalım? Ekim yapamadık. Yaptıysak da gübresiz ektik" tepkisini gösterdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join