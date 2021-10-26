Çiftçiler iktidara öyle bir isyan ettiler ki.. ”Her şeye zam.. Traktörümü satacağım!”





CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sincan’daki soğan tarlalarında mevsimlik tarım içleri ve soğan üreticilerinin sorunlarını dinledi. Çiftçi Şakir Çoban, 1 liraya mal ettiği soğanı 30 kuruşa satmak zorunda kaldığını belirterek, “Biz bunu sattığımız zaman elimize para da geçmiyor” dedi. Emir’in “Aradaki 70 kuruşluk farkı nasıl ödeyeceksin” sorusuna Çoban, “Nasıl ödeyeceğimi ben de bilmiyorum. Traktörü satacağım” yanıtını verdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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