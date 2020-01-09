Sivas İş Dünyası ile Buluşma Toplantısında konuşan Bakan Albayrak, çiftçilere borç yapılandırması getireceklerini belirtti.

Üreticilerden bu yönde sıkça talep geldiğini belirten Albayrak, “Diyoruz ki doğal afetlerden etkilenen veya ekonomik sebeplerden dolayı kredi geri ödemelerinde sorun yaşayan tüm tarımsal faaliyetleri devam eden üreticilerimize yapılandırma imkanı getiriyoruz. Çiftçilerimiz Ziraat Bankası’ndan kullandıkları kredilerin tümü için yüzde 9 faiz oranı ile 5 yıla kadar, uzun vade istiyorlardı. Artık yeniden vadelendirebilecekler” dedi.

SİMİT SARAYI İLE GÜNDEME GELDİ

Ziraat Bankası son dönemde Simit Sarayı’nı alma girişimi ile gündeme gelmişti. Ziraat Finans Grubu’na bağlı Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, ekonomik olarak zor günler geçiren Simit Sarayı’nın yüzde 51 hissesini Kavukçu Yapı’dan devralmak için Rekabet Kurulu’na başvuruda bulunmuştu. Bu durum çiftçiler başta olmak üzere toplumun bir çok kesiminden tepki çekmişti.

Ziraat Bankası’nın kendilerine destek vermesi gerektiğini söyleyen üreticiler, “Çiftçiler için kurulmuş bir banka çiftçisine sahip çıkmıyor” açıklamasında bulunmuştu. Ziraat’in Simit Sarayı için yaptığı başvuru, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘tasvip etmiyorum’ açıklamasının ardından Rekabet Kurumu’nun sitesinden kaldırılmıştı.

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