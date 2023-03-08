Çiftçilere sayaç şoku!

Çarşamba, Terme ve Ayvacık ilçelerinde ekili tarım arazisi bulunan çiftçiler, birbirinden bağımsız tarlalarında sulama yapmak için önceden aynı elektrik sayacını kullanırken, son dönemlerde YEDAŞ’ın buna izin vermediğini ve her tarla için ayrı bir abonelik istediğini ileri sürdü.

Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda Ergün

Çiftçilerin zor durumda kaldığını belirten Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda Ergün, “Her tarlaya farklı abonelik almayan çiftçilerimize kaçak elektrikten tutanak tutulup, binlerce lira ceza yazıldı ve elektrikleri kesildi. Ekim, dikim yapan çiftçilerimiz elektrikleri olmadığı için sulama sistemini kullanamaz hale geldi. Yanlış uygulamalarla ülkemizde bitme noktasına gelen tarıma birde elektrik firmalarının yaptığı uygulamalar sonucu çiftçi mağdur edilmekte, tarıma darbe vurulmaktadır” dedi.

ÜRETİCİLERE HACİZ GELDİ

Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı ise, çeltik üreticisinin sulama saatleri için ödediği faturaların YEDAŞ tarafından önce kabul edilip daha sonra iptal edildiğini öne sürdü.

YEDAŞ’ın çeltik üreticilerine verdiği hasat sonu fatura ödeme sözünün tutulmadığını ve yapılan anlaşmanın firma tarafından tek taraflı iptal edildiğini belirten Avcı, şöyle konuştu:

*Çeltik üreticisi çiftçilerin sulama saatlerinin Temmuz ayında yapılan kontroller sonucunda yerinde sabit olmadığı nedeniyle cezalarla karşılaşmıştır.

*Üstelik elektrik şirketi yapılan ödemelerin dikkate alınmayıp üreticilere haciz göndermiştir. Çiftçiler, haciz başlatıldığını ve gün içerisinde ödenirse indirim yapılacağını kendilerini arayan kurum avukatlarından öğrenmişlerdir.

*Özelleştirilen bütün elektrik kurumları yeniden devletimizin idaresine alınmalı.

*Şayet bu mümkün değilse, çiftçilerimize nefes aldırmayan, sözleşmede bulunan bir çok taahhüdünü yerine getirmeyen bu özel şirketlerin elinden çiftçilerimizi kurtaracak bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır.