Çiftçilerin elektrik faturası için kanun teklifi verildi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımsal sulamada kullanılan elektriğin faturalandırılmasının 6 aylık dönemler halinde yapılması için kanun teklifi verdi.

Yasalaşması halinde çiftçileri büyük ölçüde rahatlatacak olan Kanun Teklifini TBMM Başkanlığı’na sunan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, üretimin devamlılığı için elektrik enerjisi giderlerinin hasat dönemlerinde ödenmesinin şart olduğuna işaret etti.

Gürer, Enerji Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair hazırladığı Kanun Teklifi’nde, tarımsal üretimde girdi maliyelerinin artmasının, çiftçinin ürün ekim döneminde masrafların da yükselmesine neden olduğuna işaret etti.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, üretimin devamlılığı açısından elektrik enerji girdisinin hasat dönemlerinde ödenmesinin, masrafların zirve yaptığı bu süreçte çiftçilerin maddi olarak bir nebze olsun rahatlamasını sağlayacağına vurgu yaptı.

“FATURALAR 6 AYDA BİR ÖDENSİN”

Bu kanunla, tarımsal sulamada kullanılan elektrik için gelen fatura bedellerinin yıl içinde ve 6 aylık dönemler halinde 2 parçada ödenmesinin amaçlandığını ifade eden CHP Niğde Milletvekili Gürer, “Ülkemiz sahip olduğu tarımsal potansiyele rağmen, yaşanan ekonomik sorunlar, her geçen gün artan girdi maliyetleri ve planlamadan uzak tarım politikaları neticesinde çiftçilerin tarımdan uzaklaştığı görülmekte olup ekilen tarım arazilerinde ciddi düşüş yaşanmış ve akabinde de ithalata bağımlı bir konumuna gelinmiştir” saptamasında bulundu.

“ELEKTRİK BEDELLERİ ÖNEMLİ BİR GİDER OLDU”

Tarımda yaşanan gerilemenin başlıca sebeplerine bakıldığında tarımdan uzaklaşan ciddi bir kesimin olduğunu belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, mazot ve gübreden sonra çiftçilerinin en önemli gider kalemlerinden birinin tarımsal sulama amaçlı kullanılan elektrik bedelleri olduğuna dikkat çekti.

Yer altından sulama suyu çıkarabilmek için bazı bölgelerde elektrik enerjisi kullanıldığını anlatan CHP Milletvekili Gürer, elektrik faturalarına gelen zamların ise çiftçinin üretim maliyetlerini olumsuz etkilediğini söyledi.

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