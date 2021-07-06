Çiftçilerin TARSİM tepkisi: Doğal afetin sigortası mı olur!

Kangal Ziraat Odası Başkanı Basri Çoban, Sivas’ta yaşanan don ve kuraklık nedeniyle ürünlerinde hasar oluşan çiftçilerin borçlarını erteleyebilmesi için TARSİM sigortası şartının kaldırılması gerektiğini söyledi.

”YÜZDE 60 YÜZDE 70 REKOLTE KAYBIMIZ VAR”

Mayıs ayında yaşanan don ve ardından kuraklık olaylarının bölge çiftçilerinin ürünlerinde ciddi kayıplara neden olduğunu ifade eden Kangal Ziraat Odası Başkanı Basri Çoban, “Doğal afet yaşandı. Kangal’da şuanda Yüzde 60 yüzde 70 rekolte kaybımız var. Çok biçilmeyecek arazilerimiz var, gerçekten durum çok kötü. Allah bir daha bize böyle bir yıl yaşatmasın” dedi.

SİGORTA YAPTIRMAYAN ÇİFTÇİNİN BORCU ERTELEYEMEYECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destek açıklamasına da değinen Kangal Ziraat Odası Başkanı Basri Çoban, “Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamada don ve kuraklık nedeniyle zarar gören çiftçiler için dekar başı 100 TL destek ödemesi yapılack.Bu destek girdi maliyeti yüzde yüz denecek oranda artan çiftçilerimiz için yeterli olmasada can suyu olacak. Ancak İlçe Tahkim KomisyonU kararlarında, çiftçilere TARSİM sigorta zorunluluğu getirimiş.TARSİM sigortası yaptırmayan çiftçilerimiz borç ertelemesinden faydalanamıyor. Yani çiftçilerimizin borçları ertelenmeyecek. Desteklemeden faydalanacak ama borçları ertelenmeyecek. Böyle bir senede borcu ertelenmedikten sonra hangi sene ertelenecek. Çiftçinin zaten mahsulü yok ki satsın banka borcunu kapatsın” şeklinde konuştu.

”DOĞAL AFET KAPSAMINDA SİGORTA ŞARTI ARANMAMALI”

Kangal Ziraat Odası Başkanı Basri Çoban ilçede yaklaşık 3 binin üzerinde çiftçinin bulunduğunu kaydederk şunları söyledi:

”Sigorta yaptıran çiftçi sayımız çok az ve yaptıracak parası da yok zaten. Burada bir doğal afet yaşandı. Doğal afet kapsamında sigorta şartının aranmaması gerekiyor. Daha önceki senelerde de TARSİM sigorta şartı aranmamıştı.Biz bu dururmun hasar tespit komisyon kararlarından çıkartılarak çiftçilerimizin destek ödemelerinde olduğu gibi borçlarının ertelenmesinde de sigorta şartı aranmamasını istiyoruz.Doğal afet kapsamında sigorta şartı olur mu? ”