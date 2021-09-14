Çiftçinin enflasyonu 26 ayın zirvesinde

TÜİK’in 2021 Ağustos ayına ilişkin açıkladığı Tarım-ÜFE, aylık bazda yüzde 1.77, yıllık bazda ise yüzde 24.69 yükseldi. Böylece endeks, Haziran 2019’dan bu yana en yüksek seviyeyi görerek 26 ayın zirvesine çıktı.

Sozcu.com.tr

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE), 2021 Ağustos’ta son 26 ayın zirvesine çıktı.

Buna göre, ağustosta aylık bazda yüzde 1,77, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,37 artan Tarım-ÜFE, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 21,32 artarken, yıllık bazda ise yüzde 24,69 yükseldi.

Aylık bazda tarladaki maliyeti en çok artan ürün yüzde 29,3 ile hıyar oldu. Bu ürünü yüzde 13.6 ile taze fasulye, yüzde 9,3 ile yumurta, yüzde 5.6 ile kuru soğan ve yüzde 3.6 ile süt izledi.

YILLIK EN ÇOK ARTIŞ MEYVELERDE

Öte yandan, sektörlerde bir önceki aya göre ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0.36, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,95 artış, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 2,90 azalış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünler yüzde 1,73, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler yüzde 2,11, çok yıllık bitkisel ürünler ise yüzde 2,13 arttı.

Yıllık en fazla artış gösteren diğer alt gruplar yüzde 38,59 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler ve yüzde 35,97 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu. Buna karşılık, yıllık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 3,09 ile üzüm, yüzde 7,37 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 9,15 ile çeltik oldu.

Aylık en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise, yüzde 5,52 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler ve yüzde 2,81 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Buna karşılık aylık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 0,10 ile çeltik ve yüzde 0,41 ile lifli bitkiler oldu.

Aylık en fazla azalış ise yüzde 14,10 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler alt grubunda oldu.

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