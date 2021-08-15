Çiftçinin isyanı Tarım Kredi’ye yorum kapattırdı

Borç yükü altındaki çiftçiler açıklanan son yapılandırmadan hiçbir şekilde memnun kalmayıp çare ararken, Tarım Kredi Kooperatifi’ne tepkiler çığ gibi artıyor. Çiftçinin sorunlarını çözmek için kurulan Tarım Kredi Kooperatifi çiftçilerin isyanı üzerine tüm sosyal medyalarını yorumlara kapattı.

ÖZLEM ERMIŞ BEYHAN

5 liraya sattığı şeftaliyi markette 15 TL fiyatla gören, kazandığı para, ne fiyatı katlanan gübreye, ne kullandığı elektriğe ne de borç faizini ödemeye yeten çiftçinin Tarım Kredi Kooperatiflerine borcu 9 milyar 200 milyon lirayı aşıyor.

Çiftçiler tarımdan hızla uzaklaşıyor ve bu durumun önümüzdeki dönemde Türkiye’nin gıda güvenliği açısından büyük sorun yaratmasından endişe ediliyor. Çiftçiliği bıraktığını açıklayan bir çiftçi, “Aracı kazandı, gübreci kazandı, tohumcu kazandı, market kazandı, bir ben kazanamadım. Bırakıyorum bu işi artık, gelen Afganlılar yapsın” şeklinde isyan etti.