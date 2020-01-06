Çiftçiye 7 milyarlık mazot tasarrufu

Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) Başkanı Hacı Ömer Güler, Türkiye’de çiftçilere modern tarım eğitimi verilmesi halinde sadece mazot ve gübreden 7 milyar lirayı aşan tasarruf sağlanabileceğini söyledi. Çiftçilerin yeterince bilgi sahibi olmadığı için ilaç ve gübre satıcılarının yönlendirmesiyle toprağa gereğinden fazla ilaç ve gübre atıp hem maliyetini hem de zehir oranını yükselttiğini anlatan Güler, bazı sera üreticilerinin de erken hasat döneminde ürünlerine bilinçli olarak fazla hormon verip hızla pazara girmeye çalıştığı uyarısında bulundu.

ÜRÜN KAYBI AZALIR

Güler, tohum yetiştiren 45 bin çiftçiyi modern ve bilinçli üretim yapmalarını sağlamak amacıyla başlatılan Uygulamalı Çiftçi Eğitim Projesi’ne ilişkin bilgiler verdi. Güler Ankara, Adana, Şanlıurfa, Aydın, Manisa ve İzmir’deki eğitim merkezlerinde şimdilik sadece tohum üreten çiftçilere eğitim verileceğini, bu eğitimin ülke genelinki tüm çiftçileri kapsayacak şekilde de genişletilebileceğini söyledi. Eğitimlerde çiftçilere planlama, toprak işleme, gübre ve ilaç kullanma, bitki koruma, tarım makinelerinin etkin kullanımı gibi modern ve bilinçli tarım tekniklerinin öğretileceğini anlatan Güler, eğitim sayesinde ürün kaybı ve maliyetlerde yüzde 15’er azalma, verimlilikte yüzde 15 artış, refah düzeyi ve kârlılıkta yüzde 15-30 artış beklediklerini belirtti.

Güler, eğitimler sayesinde çiftçilerin traktör ve benzeri araç gereçleri daha etkin ve tasarruflu kullanmalarını da öğreteceklerini belirtirken, “Bizdeki aşırı mazot tüketimi hiçbir Avrupa ülkesinde yok. Almanya’da gördük ki, traktörün lastik basıncı tarlada çalışırken bir miktar düşürüldüğünde mazot tüketimi yüzde 20 azalıyor, verim artıyor” dedi.