Çifte cinayet sanığı vali yardımcısı: Annem yaptığı yemeğin parasını istiyordu

Adana’da miras anlaşmazlığı yüzünden annesi ile kardeşini öldüren eski Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat hakim karşısına çıktı. Polat, “Annem beni hiç sevmedi. Şiddet gördüm. Evde yaptığı yemek için bile babamdan yemek parası istiyordu” dedi.

Olay, 11 Ağustos 2020’de saat 22.30 sıralarında, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, emekli coğrafya öğretmeni baba Şeref Polat’ın (67) bankada bulunan 1 milyon TL parası ile 300 dönüm arazi ve 4 bin metrekare arsanın aile içinde paylaşımına karar verildi.

Ancak dönemin Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat’ın, mal paylaşımında anlaşamadığı annesi Afiyet İkbal ve avukat kardeşi Altuğ Polat ile arası bozuldu. Şeref Polat’ın para ve malın büyük kısmını Tolga Polat’a vermek istemesi üzerine anne ile avukat kardeş, ‘akli dengesinin yerinde olmadığı’ iddiasıyla vesayet davası açtı. Duruşması görülecek dava öncesi baba Polat, Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nden ‘akıl sağlığı yerindedir’ raporu aldı.

ANNESİNE VE KARDEŞİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Tolga Polat ise davadan bir gün önce akşam saatlerinde annesi, babası ve kardeşinin yaşadığı apartmana geldi. Polat, kardeşini 3’üncü katın merdiveninde tabancayla vurarak, öldürdü. Ardından da 6ncı kattaki daireye çıkarak kendisini korkuyla banyoya kilitleyen annesini vurdu. Polat, olay yerine gelen polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Polat, tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Tolga Polat hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianame sonrası duruşma süreci başladı.

OLAYLARIN ASIL SORUMLUSU ANNEMDİR

22 Ocak 2021de görülen ilk duruşmada kendisini savunan sanık Tolga Polat, olayın yaşanmasından dolayı pişman olduğunu belirterek annesi ve kardeşini öldürdükten sonra intihara kalkıştığını fakat babasının kendisini durdurduğunu söyledi.

Kardeşi Altuğ Polat’ın aralarında yaşanan bu anlaşmazlık sürecinde annesinin telkinleriyle kendisine düşman olduğunu öne süren Polat, şunları söyledi:

– Bu olayların asıl sorumlusu annemdir. Annem beni sevmezdi. Ben babama, Altuğ ise anneme yakındı. Ortaokul sonuna kadar annemden şiddet gördüm. Annem benim çamaşırlarımı yıkamaz, yaptığım yemeği yeme derdi. 1997 yılından beri annemle konuşmuyoruz. Son dönemde de bana hep hakaret ediyordu.

– Benim babam minyon tipli olup zayıf yapıdadır. Annem, babama göre daha genç ve kiloluydu. Kardeşim ise 130 kilo civarındaydı. Fiziksel olarak annem ve kardeşim, babama göre çok daha kuvvetliydiler. Bu nedenle babama fiziksel şiddette bulunuyorlardı. Tekrar söylüyorum, bu olay nedeniyle pişmanım.

SON DURUŞMADA DA ANNESİNİ SUÇLADI

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ikinci ve üçüncü duruşmalarında tanık ifadeleri dinlenerek dosyaya konuldu. Tolga Polat’ın tutuklu yargılandığı davanın dördüncü duruşması 2 Ağustos’ta görüldü. Duruşmada söz alan Polat, ilk duruşmadaki ifadesini yinelediğini belirterek, şunları söyledi:

– Bizim aile ilişkilerimizin olağan düzeyde olmadığını anlatmak isterim. 2019 yılında babamın canının sıkkın olduğunu görünce nedenini sordum. Babam, annemle sorun yaşadıklarını söyledi. Annemin kendisinden elektrik parasını ödemesini istediğini anlattı. Ben de “Baba ne olacak? Elektrik faturasını öde” dedim. Babam ise “Ona ev verdim, primlerini yatırıp emekli olmasını sağladım, maaşı var, ödeyebilir. Annen evde bir tabak yemek yediğimde ya da çamaşırım yıkandığında yıkama parası istiyor” dedi.

– Yani aile içerisinde olması gereken sevgi, saygı bizim ailede yoktu. Annem beni hiç sevmedi. Şiddet gördüm. Babam ile anlaşamıyordu. Annem, evde yaptığı yemek için bile babamdan yemek parası istiyordu. Yıkadığı çamaşırın bile parasını istiyordu. Tahliyemi talep ederim.