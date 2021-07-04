Çifte cinayette yasak aşk iddiası

Olay, 21 Haziran gecesi Büyükçekmece, 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Gökan D. ve Adalet B. otomobil içerisinde konuşuyordu. Bu sırada ikilinin yanına başka bir araç yanaştı.

Araçtan inenler, Gökhan D.’ye bıçak ve silahla saldırarak öldürdü. Şüpheliler daha sonra Adalet B.’yi de kendi araçlarına bindirip olay yerinden kaçtı.

Adalet B.’yi kaçıran saldırganlar bir çocuk annesi kadını da öldürerek cesedi Büyükçekmece D100 Karayolu‘nda yol kenarına attı. Ölen kanının cesedinde yapılan incelemede vücudunda kırıklar belirlendi.

ARAÇ TESPİT EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri saldırıdan sonra şüphelilerin kaçtığı aracı tespit etti. Lüks aracı bulan polis, cinayeti Adalet B.’nin kocası Mahmut B.’nin işlediği tespit edildi. Ancak Mahmut B. aramalara rağmen bulunamadı.

OTOMOBİLLE ÇARPTILAR İDDİASI

Otomobili inceleyen polis, aracın önünde hasar olduğunu tespit etti. İncelemelerde Adalet B.’nin vücudundaki kırıkların sebebi de anlaşıldı. İddiaya göre, saldırganlar Adalet B.’ye araçla çarparak öldürdü.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Cinayet Masası ekipleri şüphelinin yakalanması için günlerce araştırma yaptı. Mahmut B. ve 2 yakınının Bahçelievler’de saklandığı tespit edildi. Adrese düzenlenen baskınla Mahmut B. Fırat B. ve Furkan Ö. gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Mahmut B.’nin cinayeti işlediğini itiraf ettiği, olayda kullandığı silahı ise D.100 Karayolu üzerinde yol kenarına attığını ve yerini gösterebileceğini söylediği belirtildi.

Şüpheli Mahmut B., eşinin telefonunda Gökan D. ile mesajlaşmalarını gördüğünü bu mesajlar üzerine aldatıldığını düşünerek cinayeti işlediğini öne sürdü. Şüphelilerin sorgusunun devam ettiği belirtildi.