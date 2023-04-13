Çiftlik Bank davasında ilk karar: ‘Tosuncuk’ ve ağabeyine hapis cezası

Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın’ın Çiftlik Bank tesislerinde ve televizyonda gösterilen reklamlarda ‘Bank’ ifadesini izinsiz kullandıkları gerekçesiyle “5411 sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık” suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandıkları davada karar çıktı.

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya başka suçtan tutuklu bulunan Mehmet Aydın ve Fatih Aydın katılmadı. Duruşmada müşteki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) avukatı ile sanık avukatı hazır bulundu.

SAVCI CEZA İSTEMİŞTİ

Önceki celse verdiği mütalaayı tekrar eden Cumhuriyet savcısı, bank ibaresinin banka gibi faaliyet gösterdiği ve kurumsal bir firma izlenimi vermek için kullanıldığını belirterek, sanıkların 5411 sayılı Bankacılık Kanunu gereğince ayrı ayrı 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etmişti.

Sanık Mehmet Aydın’ın avukatı Mehmet Keske ise, “Bankayı çağrıştıracak hiçbir ibare hiçbir zaman kullanılmamıştır. Müvekkilim kendisine para yatıran kişilerle yapmış olduğu sözleşmelerde hiçbir zaman banka olmadığını yazılı olarak beyan etmiş ve karşılıklı olarak imzalamışlardır. Banka olduğunu düşündürecek hiçbir işlem ve eylemi yoktur. Bütün faaliyetleri üretime yöneliktir. Müvekkil hiçbir zaman banka faaliyeti yapmamıştır” ifadelerini kullandı.

HAPİS VE ADLİ PARA CEZASI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın’ın “5411 sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık” suçunu işlediklerinin sabit olduğunu belirterek ayrı ayrı 2 yıl 6 ay hapis cezasına ve 10 bin TL adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.