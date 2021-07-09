Çiftlik Bank davasının diğer firarileri ve paralar nerede?

Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı Mehmet Aydın, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Davanın firari sanıklarından olan ağabeyi Fatih Aydın’ın da Uruguay’da yakalandı. Mehmet Aydın savcılıktaki ifadesinde, ağabeyi Fatih Aydın ile diğer firari sanıklar Cengiz Samur ve Osman Naim Kaya ile ilgili de detaylara yer verdi.

AĞABEYİNİ GENEL MÜDÜR YAPTI

Kurduğu sitede faaliyetlerine başladıktan sonra elde ettiği kazançla reklam yapmaya başladığını anlatan Aydın, üye sayısı artış gösterince şirket kurmaya karar verdiğini söyledi. Aydın ifadesinde, “Bu şirket üzerinden bir üyemizin tavsiyesi üzerine çiftlik hayvanlarının ürünlerinin satışına ilişkin şarküteri açmayı planladım ve akabinde Çiftlik Bilgi İşlem Tarım Hayvancılık San. Tic. Ltd. Şti. unvanlı firmayı Bursa ili Beşevler semtinde kurdum ve şarküteri olarak işletmeye başladım” dedi.

Şirkete genel müdür olarak ağabeyi Fatih Aydın’ı atadığını söyleyen Aydın, ağabeyinin ürün tedarikini civarlarda bulunan çiftliklerden yaptığını, normal bir esnaf gibi vatandaşa şarküteri olarak ürün satışı yaptıklarını anlattı.

ŞİRKETİNE ORTAK ETMİŞ

Aynı dönemde ağabeyiyle Kıbrıs’ta 2016 yılı başlarında Fame Game Software Ltd. unvanlı şirket kurduğunu anlatan Aydın, bunun Kıbrıs’ta şirketlerin en az iki ortakla kurulmasının zorunluluğundan kaynaklandığını söyledi.

TEHDİTLER SONRASI YURT DIŞINA ÇIKTI

Aydın, davanın diğer firari sanığı Cengiz Samur ile sosyal medya sorumlusu için gazeteye verdiği ilan aracılığıyla tanıştığını anlattı. Cengiz Samur’u gayri resmi olarak genel müdür yaptığını anlatan Aydın, bir süre sonra ofislerinin alt komşusu olan E.K. isimli kişinin tehditleri nedeniyle yurt dışına çıktığını, daha sonra Cengiz Samur’un da yurt dışına gittiğini söyledi. Aydın, “Cengiz Samur o günden beri Türkiye’ye hiç dönmedi” ifadelerini kullandı.

BITCOIN İÇİN PARAGUAY’DA DEPO KİRALADI

Uruguay’da hayvanların daha ucuz olduğunu, hayvanları Türkiye’ye getirmek için araştırma yaparken Osman Naim Kaya’nın kendisine yardımcı olduğunu söyledi. Aydın, Osman Naim Kaya’nın aynı zamanda Uruguay vatandaşı olduğunu anlattı. Aydın ifadesinde, bir Uruguay vatandaşının Bitcoin işinden anladığını, bu işi Paraguay’da daha ucuz maliyetlerle yürütebileceklerini söylediğini anlattı. Kaya ile Uruguay vatandaşı olan kişinin Paraguay’a Bitcoin işi için gidip depo kiraladıklarını söyledi.

CİHAZLARI KENDİNE ALMIŞ

Aydın ifadesinde, Osman Naim Kaya’nın halen Uruguay’da olduğunu söyleyerek, Kaya’yı 6 ay kadar tutuklu kaldıktan sonra çıktığında telefonla aradığını anlattı. Aydın, “Kendisinin ev hapsinde olduğunu söyledi. Paraguay’da bulunan Bitcoin üretim cihazlarının akıbetini kendisine sordum o da bu konuda ortak iş yaptığımız Uruguay vatandaşı olan açık kimlik ve adresini bilmediğim şahsın ilgilendiğini, kendisinin de bu şahsa ulaşamadığını bana söyledi. Osman Naim Kaya ve Uruguay vatandaşı olan kişinin, hakkımda kırmızı bülten olması nedeniyle herhangi bir hak iddia edemeyeceğimi düşünerek Bitcoin üretim cihazlarını kendilerinin aldığını düşünüyorum” dedi.

EN SON 2.5 YIL ÖNCE YÜZ YÜZE GÖRÜŞMÜŞLER

Ağabeyi Fatih Aydın’ın en son Brezilya’da olduğunu, kendisiyle 2-2 buçuk yıl önce yüz yüze görüştüğünü anlatan Aydın, “Kendisi ile de yine Brezilya’da telefonla görüştüm ver Türk adaletine teslim olmak istediğimi söyledim. Ben kendisine de gelip teslim olması gerektiğini söyledim. Kendisi de bu konuyu düşüneceğini söyledi” ifadelerini kullandı.

ABD’YE GİTTİ, BİZİMLE GÖRÜŞMEK İSTEMİYOR

Cengiz Samur ile yüz yüze en son Brezilya’da 3 yıl önce görüştüğünü söyleyen Aydın, Samur’a Paraguay’daki Bitcoin tesisinin başına geçmesini söylediğini, Samur’un da kabul ettiğini ve gideceğini söylediğini anlattı. Cengiz Samur’a Uruguay’a gitmesi bilet aldıklarımı anlatan Aydın, “Uruguay’da Osman Naim Kaya ile buluştu. Daha sonra Osman Naim Kaya ile Cengiz Samur arasında bir anlaşmazlık yaşandı ve Cengiz Samur ABD’ye gitti. Kendisi artık bir daha bizimle görüşmek istemediğini söyledi” dedi.

URUGUAY’DAKİ HER ŞEYİNE EL KONULDU

Mehmet Aydın ifadesinde, teslim olma nedenine ilişkin de açıklama yapmıştı. Aydın, mağdurların zararının 64 milyon TL olduğunu öğrenince el konulan mal varlığının bunu karşılamaya yeteceğini düşünerek teslim olduğunu söylemişti. Aydın ifadesinde, Uruguay’dan Brezilya’ya geçtiği sırada 50 bin Euro para ve 3 Bitcoin olmak üzere toplam 100 bin dolar parası olduğunu belirtti. Aydın ifadesinde bu parayla 3 yıl boyunca geçindiğini söyleyerek, “Herhangi bir kripto para borsasında Bitcoin veya kripto param bulunmamaktadır veya yine soğuk cüzdan diye tabir edilen kripto para taşıyıcım da yoktur. Bütün mal varlığıma da gerek Türkiye’de gerekse Uruguay’da el konuldu” dedi.

Aydın ifadesinde, Uruguay’da Ferrari marka aracına, eşinin Hummer marka aracına, yaklaşık değeri 600-700 bin dolar değerinde şahsına ait yatına ve PabiPark şirketine ait 7 adet villa arsasına, şirkete ait inşaat malzemelerine, yine şirkete ait araçlara el konulduğunu söyledi.

687 MİLYON BİN LİRA GERİ ÖDEME

Öte yandan, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Aydın’ın kurduğu sistem aracılığıyla 31 Temmuz 2016’dan bu yana toplam 132 bin 222 katılımcıdan 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığının tespit edildiği belirtilmişti. Katılımcılara 687 milyon 838 bin 995 lira geri ödeme yapıldığı aktarılmıştı. Ancak Türkiye’ye geldiğinde üzerinden 70 Brezilya Real’i (116 TL) çıkan ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın ifadesinde paralarla ilgili verdiği detaylar, elde olması gereken para miktarını karşılamıyor.

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