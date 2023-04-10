‘Çiftlik Bank’ davasının kilit ismi Osman Naim Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı

‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın Uruguay’daki sağ kolu olarak bilinen Osman Naim Kaya, önceki gece, Brezilya’nın Sao Paulo şehrinden havalanan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı’na getirilmişti.

‘Çiftlikbank Davası’nın kilit isimlerinden olan Kaya, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülmüştü.

Hakkında, “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerini Aklama”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” ve “Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı” gibi suçlardan aranması bulunan Kaya’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

DANIŞMANLIK

Osman Naim Kaya’nın polise verdiği ifadesinde; “Mehmet Aydın ile sosyal medya üzerinden tanıştım, daha önce tanışıklığım yoktu. Uruguay’a gelen Mehmet Aydın ve ailesine danışmanlık yaptım” dediği öğrenildi.

537 BİN DOLAR

Danışmanlık karşılığı ne kadar para aldığı da sorulan şüphelinin; araç, ev alım işlerinde aracılık yaptığını, komisyon adı altında 537 bin dolar aldığını söylediği öğrenildi.

Osman Naim Kaya’nın ayrıca, Çiftlikbank ile herhangi bir ilgi ve alakasının olmadığını iddia ederek, “Çiftlikbank kurulduğu tarihte Uruguay’daydım. Bitcoin cihazlarını bilmem ve anlamam” dediği öğrenildi.

PARAGUAY’A HİÇ GİTMEDİM

Çiftlikbank sistemiyle toplanan paraların nerede olduğu konusunda da bilgisi olmadığını belirten Osman Naim Kaya’nın, Çiftlikbank kurucusu Mehmet Aydın’la yurt dışında ortaklık yaptığı iddialarıyla ilgili de Paraguay’a hiç gitmediğini, Pabipark ve başka herhangi bir şirkette Mehmet Aydın ile ortaklığının olmadığını belirterek suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

Osman Naim Kaya, Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.