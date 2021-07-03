Üç yıldır “firari” olan ve kırmızı bültenle aranan Çiftlik Bank kurucusu “Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya’da teslim olmasının ardından bugün Türkiye’ye geliyor. Çiftlik Bank kurucusu “Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın'ın uçaktaki ilk görüntüleri ortaya çıktı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #shorts #çiftlikbank #mehmetaydın #tosuncuk #haber #siyaset #politika #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online ÇiftlikBank kurucusu ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın Türkiye’ye geliyor… İşte ilk görüntüleri…