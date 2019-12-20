Çığlık çığlığa! Ne el oğlu duyuyor ne de kardeş…

Çığlık… Türk Dil Kurumu şöyle tanımlıyor: Acı, ince ve keskin ses. Feryat, figan…

Son yıllarda, bu anlama gelebilecek öyle çok ‘çığlık’ duyuyoruz ki. Neredeyse, haber okuyamaz, TV’lerde haber izleyemez (bazı TV kanalları tabi) hale geldik. Okurken, izlerken, fotoğraflara bakarken yüreğimiz daralıyor. Türkiye batıdan doğuya, kuzeyden güneye neredeyse çığlık çığlığa. İnsanlar haykırıyor, seslerinin duyulması ve dertlerinin çözülmesi için her yolu deniyor.

* İçip içip direksiyon başına geçen ve yavrumuzu, babamızı, kardeşimizi bizden alan katiller mi?

* Yıllardır iş bulamayıp TV’nin haber kamerası karşısında isyan edenler mi?

* Okulu aniden kapanıp ortada kalanlar mı?

* Eşlerini canice katledip, duruşmalara kravatla geldiği için ‘iyi hal indirimi’ verilenler mi?

* Tek ‘dostu’ kredi kartından medet umup perişan olanlar mı?

* Sınır komşularımız dahil, dünyanın pek çok ülkesinden memleketimize yönelen düşmanca açıklamalar mı?

* Türkiye’nin en saygın çatısı olması gereken yer, TBMM’deki seviyesi yerlerde kavgalar mı?

* Kendi adıyla kurulmuş bankanın icrasında varını yoğunu yitiren çiftçiler mi?

* İnsanı öfkeden çıldırtacak derecedeki kayırmacalar mı?

* Adalet saraylarında yıllardır ‘adalet’ bekleyenler mi?

* Emeklilik hakkını kazandığı halde yaşından ötürü ne yeni bir iş bulabilen, ne de emekli olamayanlar mı?

* Aldığı ve artık ‘üç kuruş’ haline gelen maaşıyla yaşayamayan emekliler mi?

* Asgari ücretine 80 TL mi, 100 TL mi zam yapılması tartışılan işçiler mi?

* Alım gücü düştüğü için siftah bile yapamayan esnaf mı?

* Ekonomide bitmeyen dalgalanma yüzünden önünü göremeyen patronlar mı?

* Öğretmen olduğu halde atanamayan gençler mi?

* İlk fırsatta bu güzel vatanını bırakmaktan başka çare görmeyen yetişmiş insanlar mı?..

Say say bitmiyor!

Güzel ve yalnız ülkemize şöyle yukarıdan bir bakılsa, bir lokma kuru ekmeğin peşindeki martılar gibi çığlık çığlığa olduğumuz görülür, duyulur.

Vatandaş çığlık çığlığa, peki sonuç?