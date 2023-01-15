Cihan Kolivar gözaltında

Katıldığı bir televizyon programında “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor” diyen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar gözaltına alındı.

HaberTürk TV’de Afşin Yurdakul’un sunduğu canlı yayına bağlan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’ın “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor” sözleri tartışma yaratmıştı.

Kolivar bu sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı.

Savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından; Habertürk isimli televizyon kanalında 07.11.2022 tarihli programda Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’ın sarfetmiş olduğu sözler nedeniyle TCK 301/1 maddesi uyarınca resen başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla gözaltına alınmıştır.”