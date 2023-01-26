Cihan Paçacı istifa etti

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin yaptığı açıklamayla gündeme gelen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

“MAKSADINI AŞAN YORUMLARA NEDEN OLDU”

Cihan Paçacı açıklamasında şunları kaydetti:

“Aziz Milletimizin bilgisine. Ülkemizin ve milletimizin umudu olan Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adaylık sürecine dair, bir gazeteciye verdiğim demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum. Demokrasimize nefes aldıracak bir süreçte büyük emek harcayan, Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi, Aynı zamanda, Altılı Masayı oluşturan Sayın Genel Başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla; İYİ Parti’deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım.”

CİHAN PAÇACI NE DEMİŞTİ?

İYİ Partili Cihan Paçacı, bugün Habertürk yazarı Nagehan Alçı’ya CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin iki ihtimalin olduğunu belirterek, “Ya Kemal Bey bu itiraza karşı yeni bir aday önerir ya da kendisinde diretir” dedi. İkincisinin daha olası olduğunu belirten Paçacı, “O zaman ne olur?” sorusuna, “Altılı Masa bir deklarasyon yayınlayabilir ve çoklu adayla çıkar, İYİ Parti de kendi adayını çıkarabilir. 2. tura kalanı destekleyin diyebilir” yanıtını verdi.