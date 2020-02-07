Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan nereli ve kaç yaşında?

Cihangir Ceyhan, 1989 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Yusuf adlı sinema filmi ile geçen Cihangir Ceyhan hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Cihangir Ceyhan nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Çukur dizisinde Azer Kurtuluş karakterini canlandıran Cihangir Ceyhan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Cihangir Ceyhan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

CİHANGİR CEYHAN KİMDİR?

Cihangir Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana’da dünyaya gelmiştir. Aslen baba tarafından Elazığ’lıdır. İstanbul’da iki buçuk yıl kamera önü oyunculuk dersi aldı. Sonrasında Adana’ya geri döndü.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Yusuf isimli sinema filminde hayat verdiği Serdar karakteri ile yaşamıştır. Ardından internet üzerinden yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisinde Cio karakterini canlandırmış ve geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştur.

Cihangir Ceyhan, şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Çukur dizisinde Azer karakterine hayat vermektedir. Cihangir Ceyhan, 1.77 metre boyunda, 75 kilo ve Terazi burcudur.

Cihangir Ceyhan’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Çukur (Azer) (TV Dizisi)

2016-2019 – Sıfır Bir Adana (Cio) (TV Dizisi)

2015 – Yusuf (Serdar) (Sinema Filmi)