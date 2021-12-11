Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın’ın son hali şaşırttı

90’lı yılların kült gençlik dizisi ‘Çılgın Bediş’teki ‘Banu’ karakterini Sonay Aydın canlandırıyordu. Artık İngiltere’de yaşayan Aydın’ın en büyük arzusu Türkiye’ye dönmek…

Bir dönem reyting rekorları kıran ‘Çılgın Bediş’ dizisiyle hayatımıza giren oyunculardan biri olan Sonay Aydın, akıllara kazınan ‘Banu’ karakterinden sonra son haliyle görenleri şaşırttı.

48 yaşındaki Sonay Aydın, kızı Talya ve eşiyle artık İngiltere’de yaşıyor.

Aydın, yurt dışında yaşama kararını nasıl aldığını da şöyle anlatıyor:

“Çılgın Bediş’ bir yaz tatili sonunda beklenmedik bir şekilde son buldu. Ardından 2001 ekonomik krizi başladı ve diziler durma noktasına geldi. En sonunda dil eğitimi için İngiltere’ye gitmeye karar verdim. İngilizcemi düzeltince de üniversitede bilgisayar ve bilişim teknolojileri bölümünde eğitimime devam ettim.”

“Orada hayatımın ilk aşkı olan İngiltere’nin köklü ailelerinden birine mensup iş insanı eşimle tanıştım. Her ne kadar ömrümü başka bir ülkede geçirmek istemesem de aşık olunca insan her şeye boyun eğiyor.”

“İlk eşimi, 2012 yılında yaşadığı kalp krizi sonucu kaybettim. Uzun süren bir depresyondan destek alarak çıkmayı başardım. Doktorum ağlamak yerine güzel günleri hatırlayıp gülmem gerektiğini söyledi. Bir üniversitenin drama bölümünde dersler de vermeye başladım. Hayatımın akışı bir kez daha başarılı bir İngiliz iş insanıyla evlenerek değişti.”

“Şu anda çok mutlu bir evliliğim ve güzel bir yaşantım var. Eşim de Türkiye’yi çok seviyor. Birkaç yıla kadar Türkiye’ye dönmek ve oyunculuk mesleğiyle hasret gidermek istiyorum. İnsanlar beni farklı karakterlerde de izlemeli.”

İşte Sonay Aydın’ın son hali: