Çılgın Sayısal Loto sonuçları, 7 Temmuz 2021’de Milli Piyango tarafından açıklandı.

Milli Piyango’nun en çok devreden şans oyunu Sayısal Loto, 81’inci çekilişi 7 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşti. Büyük ikramiye tekrardan devrederken 5 bilenlerdeki büyük ikramiye dikkat çekti.

7 Temmuz 2021 tarihinde çıkan şanslı numaralar: 11 23 42 47 48 59 (18)

Milli Piyango ikramiye verileri

6 ve 5+1 bilen çıkmadı, 178 milyon 559 bin 868 Türk Lirası devretti. 5 bilen 1 kişi, 423 bin 47 lira 55 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. 4 bilen 246 kişi, 1.719.70 TL ikramiyenin sahibi oldu. 3 bilen 10 bin 580 kişi 99 lira 95 kuruş kazanırken, 2 bilen 156 bin 954 kişi 10 lira 10 kuruş kazandı.

Son beş oyunda hangi numaralar çıktı?

26 Haziran 2021 tarihinde çıkan numaralar: 7 22 26 31 82 84 (33)

28 Haziran 2021 tarihinde çıkan numaralar: 7 44 45 57 62 66 (88)

30 Haziran 2021 tarihinde çıkan numaralar: 40 53 55 67 78 87 (13)

3 Temmuz 2021 tarihinde çıkan numaralar: 14 52 56 76 84 85 (35)

5 Temmuz 2021 tarihinde çıkan numaralar: 29 60 62 63 76 81 87