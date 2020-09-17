Çılgın Sayısal Loto’da sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye yine devretti

MPİ en çok kazandıran şans oyununda ikramiye dağılımını belli oldu ve Sayısal Loto’da devir gerçekleşti. Sayısal Loto sonuçlarına göre kazanan çıkmaması ardından büyük ikramiye 2 milyon 209 bin 871 TL’yi aştı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftada üç gün yapılıyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto’nun bu akşam yapılan çekilişinde şanslı rakamlar şu şekilde oldu; 19-25-35-47-57-85 joker 55

BÜYÜK ÖDÜL DUDAK UÇUKLATIYOR

Çılgın Sayısal Loto’nun bu akşam yapılan çekilişi öncesinde büyük ikramiye tutarı da açıklandı. Çılgın Sayısal Loto’da büyük ödül miktarı devirlerle birlikte 62 milyon 209 bin 871 TL olarak belirlendi.