Çılgın Sayısal Loto’nun 31 Ağustos tarihli sonuçları açıklandı

İkramiye dağılımı, çekiliş günleri, joker numara gibi önemli değişiklikler yapılan Sayısal Loto’nun yeni hali olan Çılgın Sayısal Loto’da 31 Ağustos tarihli sonuçlar belli oldu. Çekiliş sonuçlarına göre kimse 6 şanslı numarayı doğru tahmin edemedi ve ikramiye bir kez daha devretti.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Çılgın Sayısal Loto’nun 13. çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto’da şanslı rakamlar şu şekilde;

2-11-15-30-35-53 joker 67

ÇOKLU ŞEKİLDE OYNANABİLİYOR

Çılgın Sayısal Loto internet üzerinden çoklu şekilde de oynanabiliyor. Şans oranını artırmak için tercih edilen sistem oyunu hakkında Milli Piyango’nun açıklaması şu şekilde; Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.