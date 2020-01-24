Cilt (Deri) kanseri tüm kanserler içinde en yaygın görülen kanserler arasındadır. Bazal hücreli karsinom, skuamöz hücreli karsinom ve melanoma olmak üzere üç ana türü bulunan cilt kanseri, cilt hücrelerinin DNA’sında mutasyonlar meydana geldiğinde ortaya çıkar. Mutasyonlar hücrelerin kontrolden çıkmasına ve bir kanser hücreleri kütlesi oluşturmasına neden olur. Peki, cilt kanseri belirtileri nelerdir? Bilinmesi gerekenler haberimizde…

CİLT KANSERİ (MELANOMA) NEDİR?

Deriye rengini veren melanin adlı renk pigmentleri, melanosit denilen cilt hücreleri tarafından üretilir. Bu hücrelerin kontrolsüz bir şekilde bölünüp çoğalması sonucunda meydana gelen cilt kanseri melanom veya melanoma olarak tanımlanır.

CİLT KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİ

Açık cilt rengi

Ten rengi ne olursa olsun, herkes cilt kanseri olabilir. Bununla birlikte, cildinizde pigment (melanin) miktarının az olması zararlı ultraviyole radyasyonu karşısında daha az korunma sağlar. Eğer sarı veya kızıl renkli saçlara ve renkli gözlere sahip iseniz ve kolayca çil ya da güneş yanığı oluşuyorsa, daha koyu ten rengine sahip birine göre sizde cilt kanseri görülme olasılığı daha yüksektir.

Güneş yanığı geçmişi

Çocukluk veya gençlik döneminde bir ya da birden çok kez kabarıklıkların eşlik ettiği güneş yanığı geçirmiş olmak yetişkinlikte kanseri geliştirme riskinizi artırıyor. Erişkinlikteki güneş yanıkları da bir risk faktörüdür.

Aşırı güneş maruziyeti

Özellikle cilt; güneş kremi veya losyonu veya bir kıyafet ile korunmuyorsa, güneş altında uzun süreler vakit geçiren herkeste cilt kanseri oluşabilir. Solaryum cihazlarını sıklıkla kullanmak ve bronzlaşmak sizi riske atabilir. Bronzluk, cildinizin aşırı UV radyasyonuna karşı verdiği yaralanma yanıtıdır.

Güneşli veya yüksek-irtifa iklimleri

Güneşli ve sıcak iklimli bölgelerde yaşayan insanlar daha soğuk iklimlerde yaşayan insanlara göre daha fazla güneş ışığına maruz kalmaktadırlar. Güneş ışığının en güçlü olduğu yüksek rakımlarda yaşamak da sizi daha fazla radyasyona maruz bırakır.

Cilt benleri

Çok sayıda cilt benlerine veya displastik nevüs diye adlandırılan anormal cilt benlerine sahip kişilerde kanser riski artar. Düzensiz görünüme sahip ve genellikle normal cilt benlerine göre daha büyük olan bu anormal cilt benlerinin kansere dönüşmesi diğerlerine göre daha olasıdır. Eğer anormal cilt benleri ile ilgili öykünüz varsa, değişiklik olup olmadığını görmek için benlerinizi düzenli olarak kontrol ettirin.

Prekanseröz cilt lezyonları

Aktinik keratozlar olarak bilinen cilt lezyonlarına sahip olmanız cilt kanseri oluşması riskinizi arttırabilir. Bu prekanseröz cilt büyümeleri genel olarak kahverenginden koyu pembe rengine kadar değişen sert, pullu yamalar şeklinde görünürler. Bunlar yaygın olarak ciltte güneş hasarı oluşmuş açık tenli kişilerin yüzünde, kafalarında ve ellerinde görülür.

Ailede cilt kanseri öyküsü

Eğer anne veya babanız ya da kardeşiniz geçmişte cilt kanserine yakalanmışsa, sizde de bu hastalık riski artabilir.

Kişisel cilt kanseri öyküsü

Eğer bir kez cilt kanserine yakalandıysanız, yeniden yakalanma riskini taşırsınız.

Zayıflamış bağışıklık sistemi

Bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler cilt kanseri açısından daha yüksek risk altındadırlar. Bu, HIV/AIDS’li kişileri ve organ nakli sonrası bağışıklık sistemini baskılayan ilaçları kullanan hastaları içerir.

Radyasyon maruziyeti

Egzema ve akne gibi cilt hastalıkları için radyasyon tedavisi alan kişilerde, bazal hücreli karsinom başta olmak üzere cilt kanseri riski artmış olabilir.

Belirli maddelere maruziyet

Arsenik gibi bazı maddelere maruz kalmak kanser riskinizi artırabilir.

CİLT KANSERİ BELİRTİLERİ

Cilt kanserlerinin en sık görülen belirtileri şunlardır:

– İyileşmeyen iltihaplı lezyonlar

– Küçük, kabarık, düzgün, parlak lezyonlar

– Küçük, kabarık, kırmızı veya kahverengi-kırmızı renkli lezyonlar

– Düz, sert, kırmızı veya kahverengi ve kabuksu lezyonlar

– Kabuksu, kanamalı lezyonlar

– Yara izine benzer ve kalıcı lezyonlar

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