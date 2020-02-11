Çimento fabrikaları zehir saçıyor! Bu görüntüler dün çekildi

Termik santrallerden çıkan dumanın havayı kirletmesinden dolayı, bacalara filtre takma zorunluluğu getirilmişti. Baca filtresi takmamakta direnen 5 termik santrali tamamen, Manisa Soma Termik Santrali ise kısmen kapatılmıştı.

ÇİMENTO FABRİKALARININ SAÇTIĞI HAVA KİRLİLİĞİ NE OLACAK?

Alınan bu tedbirlerle santrallerin yarattığı hava kirliliğinin kısmen de önüne geçilmesi düşünülürken, çimento fabrikalarının yarattığı kirliliğe karşı ise nasıl bir önlem alınacağı bilinmiyor.

“ZEHİR SAÇIYOR”

Limak Şirketler Grubuna ait olan Ergani Çimanto Fabrikası’nın bacasından çıkan siyah dumanlar, adeta zehir saçıyor. Dün, çekilen bu görüntülerde, çimento ve benzeri üretim yapan fabrikaların da termik santrallerin saçtığı hava kirliliğinden aşağı kalır tarafının olmadığını gözler önüne serdi. İlk bakışta fabrika yangınını andıran siyah dumanları görenler, ‘Çimento fabrikası şu an şehire zehir saçıyor’ yorumunda bulundu.