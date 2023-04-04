Çimento fabrikasına karşı çıkan köylüler TIR’ların önünü kesti

Muğla’nın Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi Tekağaç mevkiinde bölge yaşayanlarının tepkisine rağmen yapımına devam edilen entegre çimento fabrikasına mal getiren TIR’ların önü köylüler tarafından kesildi.

EYLEMCİLERE EVDE HAZIRLANAN YEMEKLERLE DESTEK

Araçların önüne ateş yakarak soğuktan korunan eylemcilere evlerde hazırlanan yemekler getirildi.

2021 yılında yapımı başlayan entegre çimento fabrikasına karşı halkın tepkisi sürüyor. Fabrikaya tonlarca malzemenin geldiği haberini alan vatandaşlar bölgeye akın etti.

“YEŞİL ALANLARIMIZI KAYBETMEK İSTEMİYORUZ”

Köylülerden Fatma isimli kadın “Çimento fabrikasını yaptırmayacağız. Getirilen eşyalar geri gitsin. Biz istemiyoruz. Sonuna kadar bu eylemi sürdüreceğiz. Bu kamyonlar geri gidene kadar buradayız. Bizim köyümüz yeşil. Her türlü meyve ve sebzemizi yetiştiriyoruz. Biz nefes almak istiyoruz. Yeşil alanlarımızı kaybetmek istemiyoruz” dedi.