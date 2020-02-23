CiMER’in durdurttuğu HES inşaatı tam gaz devam ediyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize Güneysu’ya ‘Yol yapıyoruz’ diye başlayıp HES (hidroelektrik santral) borusu döşeyen şirket Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayet edildi. Şikayet üzerine inşaat durduruldu. Ancak şirketin kısa sürede gerekli izinleri alıp HES çalışmasına yeniden başladığı bildirildi. İzinlere inanmayıp iş makinelerinin çalışmalarını önlemeye çalışan halka jandarma müdahale etti. Handüzü Yaylası Kültür ve Tabiat Varlıklarını Korunma Derneği tarafından yapılan açıklamada, “Yedi aydır kaçak çalışan ve CİMER tarafından da tescillenen bu hukuksuzluk karşısında şirket hukuksuzluklarına devam ediyor. Yedi aydır alamadıkları izinleri iki günde aldık diyerek vatandaşı kandırmaya devam ediyorlar” denildi.