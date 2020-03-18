Çin ABD’li Gazetecileri Sınırdışı Etme Kararını Savundu

Çin, ülkesinden Amerikalı gazetecileri sınırdışı etme kararını savundu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, 3 Amerikan medya kuruluşu muhabirlerinin Hong Kong’ta çalışmalarını yasakladıklarını söyledi.

Günlük basın brifinginde konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Amerika’nın hatalarını düzeltmemesi halinde Amerikan medya kuruluşlarına yönelik daha ileri düzeyde tedbirler de alabileceklerini söyledi.

Sözcü Geng Shuang, “Amerika tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi. Bugün Amerika’ya, Çin açısından da tüm seçeneklerin masada olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Çin’in Amerikalı gazeteciler sınırdışı etmesi Washington ve Pekin arasındaki gerilimi arttırırken basin özgürlüğü konusundaki tartışmaları ve Hong Kong’un idare biçimi konusundaki soruları yeniden gündeme getirdi.

Shuang, Hong Kong’un da Çin’in sorumluluk alanı içerisinde olduğunu ve media kuruluşu mensuplarının orada çalışmasını önleme hakkı bulunduğunu savundu.

Çin, New York Times, Wall Street Journal ve Washington Post gazeteleri muhabirlerinin sınırdışı edileceklerini açıklamıştı. Söz konusu gazetelerin Çin’de akredite durumda bulunan 13 muhabiri var. Ancak Sözcü Geng, sınırdışı kararının bu gazetecilerden kaçını kapsadığı bilgisini paylaşmadı.