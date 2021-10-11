“Çin ABD’yle Girdiği Yapay Zeka Savaşını Kazandı”

ABD Savunma Bakanlığı’nın eski yazılım sorumlusu, Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada, ABD’yle girdiği yapay zeka savaşından galip çıkan Çin’in, elde ettiği teknolojik kazanımlar sayesinde bu alanda küresel egemenliğe doğru ilerlediğini söyledi.

ABD ordusunda teknolojik değişimlerin hızlı ilerlememesinden duyduğu rahatsızlık nedeniyle Pentagon’daki görevinden istifa eden Nicolas Chaillan, Çin’in teknolojik ilerlemelerine yanıt vermemesinin ABD’yi risk altına attığını söyledi.

Nicolas Chaillan, “15-20 yıl sonra Çin’le rekabet için hiçbir şansımız kalmayacak. Benim fikrime göre şimdiden bu işin bittiğini söyleyebiliriz” dedi.

Batılı ülkelerin yaptığı istihbarat değerlendirmelerine göre dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip olan Çin’in on yıl içinde yapay zeka, sentetik biyoloji ve genetik bilimi gibi ilerlemekte olan teknolojik alanlarda hakimiyet kurma olasılığı yüksek.

Pentagon’un eski yazılım sorumlusu da Çin’in medyadaki söylemlerinden jeopolitik meselelere, dünyanın geleceğine egemen olma yolunda ilerlediğini kaydetti.

Chaillan, Çin’in teknolojiye egemen olmasının sebebi olarak ABD’de inovasyonlardaki yavaşlığı, Google gibi firmaların devletle işbirliği yapmadaki isteksizliğini ve teknolojiyle ilgili etik tartışmaları gösterdi.

Google’dan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Çinli firmaların Pekin hükümetiyle işbirliği yapmak zorunda olduklarının altını çizen Chaillan, Çin’in ahlaki tartışmaları bir kenara bırakarak yapay zeka alanına “dev yatırımlar” yaptığını da kaydetti.

Eski Pentagon yetkilisine göre ABD’nin bazı bakanlıklarındaki siber savunma becerileri “ana okulu seviyesinde.”

Eylül ayında Savunma Bakanlığı’ndan istifa eden Chaillan, siber girişimlerin başına bu konuda deneyimi olmayan askeri yetkililerin getirildiğini söylemişti.

Financial Times gazetesinin haberine göre ABD Hava Kuvvetleri’nden bir sözcü, Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Frank Kendall’ın, istifasından sonra Nicolas Chaillan’la yazılım geliştirme konusundaki tavsiyelerini ele aldığını ve kendisine bulunduğu katkılar nedeniyle teşekkürlerini sunduğunu söyledi.