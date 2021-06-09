Çin, Avustralya ve G7 ülkelerine, salgın döneminde yeni ihtilaflara yol açtıkları gerekçesiyle tepki gösterdi

ANKARA (AA) – Çin, İngiltere'de başlayacak G7 Zirvesi öncesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında yeni ihtilaflara yol açtıkları gerekçesiyle Avustralya ve G7 ülkelerine tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Avustralya Başbakanı Scott Morrsion'ın, Çin ile ticari anlaşmazlıklarını zirve gündemine taşıyacağına yönelik açıklamalarıyla ilgili soruya yanıt verdi.

Sözcü Vınbin, Avustralya ve G7 ülkelerinin, dünyanın Kovid-19 salgıyla mücadele ettiği bir dönemde ülkeler arasında yeni ihtilaflar ve görüş ayrılıkları yaratmak yerine, salgınla mücadelede uluslararası işbirliğini teşvik etmek, dünya ekonomik toparlanmasına katkıda bulunmak ve gelişmekte olan ülkelerin kalkınmalarını hızlandırmak için çaba göstermeleri gerektiğini belirtti.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, zirve öncesi yaptığı açıklamada, G7 üyesi olmayan Avustralya'nın, Çin ile olan ticaret anlaşmazlığı nedeniyle destek aramak için zirve toplantısına katılacağını, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) rolünün güçlendirilmesi ve gerekirse örgütün kurallarının yeniden düzenlenmesi için diğer ülkelerle çalışacağını ifade etmişti.

Avustralya'nın DTÖ'den Çin'in bazı ihraç ürünlerine getirdiği yasak nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlığına müdahale etmesini istemesi bekleniyor. Canberra yönetimi bu konuda G7 ülkelerinin desteğini arıyor.

– Avustralya ile Çin arasındaki ilişkilerin bozulması

Avustralya ile Çin arasındaki ilişkiler, Canberra'nın iç politikada yabancı etkisini önlemeye yönelik çıkardığı yasa ve bazı Çin yatırımlarına karşı aldığı tedbirler, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'in 5G ağ altyapısı kurmasını yasaklaması ve ilk kez Çin'de tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kökenlerinin araştırılmasına yönelik bağımsız soruşturma talebinde bulunmasının ardından kötüleşmeye başlamıştı.

Pekin yönetimi Avustralya ile tüm rutin temaslarını askıya almış, devlet medyasında Avustralya'nın ABD'nin talimatıyla Çin karşıtı politikaları benimsediği eleştirileri yer almıştı.

Çin tarafı Avustralya'dan sığır eti, şarap, ıstakoz, arpa ve kereste ithalatını durdurmuştu. Ülkenin en büyük ihraç kalemi demir cevheri ise Çinli çelik üreticilerince satın alınmaya devam ediliyor.