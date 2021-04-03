Çin bandıralı iki gemi Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi

TOKYO (AA) – Çin bandıralı iki sahil güvenlik gemisinin, dün Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi.

Ülkenin güneybatısındaki Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahına göre, Çin'in iki gemisi ulusal kara suları ihlal etti.

Tartışmalı Senkaku Adaları etrafında dün yerel saatle 11.30 civarında dolaşan gemiler, Minami-Kojima Adası etrafında Japon balıkçı gemilerine yaklaştı.

Japonya Sahil Güvenliği, Çin'e ait gemilere, bölgeyi terk etmeleri uyarısı yaptı.

Kamu yayıncısı NHK'ye göre, Çin bandıralı gemiler Senkaku etrafında bu yıl 12 kez Japonya kara sularına girdi.

– Silah kullanma yetkisi

Çin'de 1 Şubat'ta yürürlüğe giren kanun, kendi sahil güvenliğine, söz konusu sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veriyor.

Kyodo ajansı, bu kanunun Çin'e, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında seyreden Japon gemilerini hedef alabilme yetkisi tanıdığını bildirdi.

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.