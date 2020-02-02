Çin, Corona virüsünden ölenlerin gömülmesini yasakladı!

Çin Sivil İşler Bakanlığı ve Kamu Güvenliği Bakanlığı, Ulusal Sağlık Komisyonu’nu, Corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerle ilgili katı bir protokol yayınladı.

CENAZELER YAKILACAK

Protokole göre, salgını kontrol altına alma adına Corona virüsü kurbanlarının gömülmesi yasaklanarak yakılacak. Yakılma işlemi belirlenen en yakın cenaze evine götürülecek olup farklı bölgelere taşınmayacak ve mezarlara gömülmeyecek.

TÖREN YASAK

Cenaze töreni yapılması yasaklanırken, cansız bedenler dezenfekte edilmeyecek. Tıbbi çalışanlar tarafından mühürlenen torbalar açılmamak üzere belirlenen krematoryumlara teslim etmek için personel ve özel araçlarla taşınıp yakılacak.

Hubei eyaleti yetkilileri ayrıca tüm evlilik kayıtlarının pazartesi gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığını açıkladı.

ÖLÜ SAYISI: 305

Son verilere göre, Çin’deki ölü sayısı pazar günü itibariyle 305’e yükselirken, salgından etkilenenlerin sayısı 14 bin 380’e çıktı.

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ÇİN DIŞINDA İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

Yaşananların ardından bugün Filipinler’den korkutan bir açıklama geldi… Filipinler Sağlık Bakanlığı, 44 yaşındaki bir Çinlinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Böylelikle, Çin dışında Corona virüsünün sebep olduğu ilk ölüm gerçekleşti. İHA