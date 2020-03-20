Çin COVID-19 deneyimlerini tüm dünya ile paylaştı

Çin’in Wuhan kentinden yayılan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsünün yol açtığı COVID-19 hastalığı tıp dünyasının odak noktası haline geldi. Tedavi ve önleyici aşı geliştirmek için çabalayan Çin başta olmak üzere pek çok ülke, pandemi ilan edilmesine sebep olan ve sağlıktan ekonomiye kadar pek çok alanda etki gösteren hastalığı yok etmeye uğraşıyor.

COVID-19 ile savaşta tüm sağlık çalışanları ve sağlık yöneticileri için, Çinli bilim insanları önemli verilerin ve paha biçilemez deneyimlerinin yer aldığı bir el kitabı paylaştı. Zhejiang Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Prof. Tingbo LIANG önderliğinde hazırladığı COVID-19 Önleme ve Tedavi El Kitabı, tüm dünyadaki uzmanlar için ücretsiz olarak sunuldu.

Çin’deki uzmanlarca hazırlanan el kitabında şüpheli hastaların hastanelerde nasıl izole edilmesi gerektiğinden tanı kriterlerine kadar pek çok bilgi var. Tedavi ve tıbbi tavsiyelerin de yer aldığı kitapta bir bölüm de hemşirelere ayrılmış durumda.

COVID-19 Önleme ve Tedavi El Kitabı’nda dikkat çeken bazı veriler şöyle:

Şüpheli COVID-19 Olguları için Tarama Kriterleri:

El kitabında ayrıca personelin kendini nasıl koruması gerektiği de açıklandı:

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