ÇİN DÜNYAYI NE ZAMAN YÖNETECEK?

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Dünyanın En Büyük Girişimleri: 2021'in En İyi Unicorn’ları! İnsanlığın dünyaya yükü ne kadar? İsrail teknoloji girişimlerinde öne çıkıyor. Metaverse’de arsa savaşları başladı.

Dünya Japonya’dan ne öğrenebilir? Dikey tarım gıda krizini önleyebilir mi? Dünyanın ilk robot baristası Ella ile tanışın! Ulaşımda daha kolay şehirleri nasıl yaratırız? Bir endüstrinin plastikten kurtulma çabası. Çin Dünyayı Ne Zaman Yönetecek? —

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