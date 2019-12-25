Çin Futbol Federasyonu’ndan tarihi maaş kararı! Tavan belirlendi…

Çin Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonu öncesi yeni kuralları resmen açıkladı. Yeni kuralların ardından, astronomik maaşlar için Çin’e giden yıldız futbolcuların transferleri zora girdi.

Çin Futbol Federasyonu’nun belirlediği yeni kurallara göre, maaş üst sınırı yabancı oyuncular için maksimum 3 milyon Euro, Çinli oyuncular için 1.3 milyon Euro ve 21 yaşının altındaki altyapı oyuncuları için ise 38 bin Euro olarak belirlendi. Hiçbir kulübün bu rakamların üzerinde maaş ödeyemeyeceği duyuruldu. Açıklanan meblağa bonuslar ve vergiler dahil değil.

Mario Mandzukic servet kazanacak! Çılgın rakam İtalyan devi Juventus`tan ayrılarak Katar Ligi takımlarından Al Duhail`e imza atan Mario Mandzukic`in kazanacağı ücret dudak uçuklattı. İlgili Haberi Oku

TALISCA İÇİN SORUN YOK!

Çin’de gelen maaş sınırının ülkede futbol oynayan Anderson Talisca gibi mevcut yabancı oyuncular için geçerli olmadığı, 2020’den itibaren gelecek yeni futbolcular için uygulanmak zorunda olduğu belirtildi.

Ayrıca 2020’den itibaren geçerli olacak yeni yönetmelikte, 3 yabancı futbolcu kuralı da değiştirildi. Yeni düzenlemeye göre, bir Çin Süper Ligi takımı sahaya 4 yabancı futbolcuyla çıkabilecek. Kulüpler kadrolarında ise 5 yabancı futbolcu bulundurabilecek.