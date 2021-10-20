Çin gayrimenkul sektöründeki borç krizi katlandı

Evergrande’nin devam eden ağır borç yükünün ardından diğer Çinli gayrimenkul şirketleri de zorda. Sinic, resmi olarak borcunu temerrüde düşürdü. Kaisa’nın ise kredi notunun tekrar indirilmesiyle Çin’in gayrimenkul sektöründeki borç krizi derinleşti.

Ağır borç yükü altındaki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande’nin emlak hizmetleri birimindeki yüzde 51 hissesini satma anlaşmasının rafa kaldırılması, diğer Çinli gayrimenkul şirketi Sinic’in resmi olarak borcunu temerrüde düşürmesi ve Kaisa’nın kredi notunun tekrar indirilmesiyle Çin’in gayrimenkul sektöründeki borç krizi büyümeye devam ediyor.

Konuya yakın kaynakların dün Reuters’a verdiği bilgiye göre, 300 milyar dolardan fazla borcuyla iflasın eşiğinde olan Evergrande, emlak birimi Evergrande Property Services’deki çoğunluk hisselerini daha küçük rakibi Hopson Development Holdings’e yaklaşık 20 milyar Hong Kong doları (2.6 milyar dolar) karşılığında satmak için yaptığı teklifi askıya alındı.

Dolar cinsi tahvillerinden birini resmi olarak temerrüde düşürme riski bulunan Evergrande alacaklılarına ve tedarikçilerine ödeme yapmak için kaynak oluşturmaya çalışıyordu.

MOODY’S KREDİ NOTUNU DÜŞÜRDÜ

Bazı yatırımcılar şirketin dolar cinsi tahvillerinde resmi olarak temerrüte düşeceğini varsayıyorlar.

Bununla beraber, Evergrande’nin ana iştiraki Hengda Real Estate Group Co, kaynakların verdiği bilgiye göre “yurt içi” tahvilinin 121.8 milyon yuanlık (19 milyon dolar) kupon ödemesini ise tamamladı.

Diğer Çinli gayrimenkul şirketi Kaisa Group, pazartesi yaptığı açıklamada son ödeme günü 16 Ekim olan tahvil kuponunu ödediğini ve kupon ödemesi 22 Ekim’de gelecek 35.85 milyon dolarlık tahvili içinse para aktarımını yapmayı planladığını açıklamıştı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Kaisa’nın kredi notunu indirip, daha fazla not indirimi yapabileceği konusunda derhal uyardıktan sonra şirketin tahvilleri dün yaklaşık yüzde 25 düştü.

Çinli gayrimenkul şirketi Sinic Holdings ise 246 milyon dolarlık yurt dışı tahvilini resmi olarak temerrüde düşürdükten sonra kredi derecelendirme kuruluşu S&P şirketin kredi notunu “tercihli temerrüt” seviyesine indirdi.

Çin Merkez Bankası, Evergrande’nin borçlarını geri ödemekte yaşadığı sorunların bankacılık sistemine olan ektilerinin kontrol altında tutulabileceğini açıklamış, Çin ekonomisinin iyi durumda olduğunu belirtmişti. (REUTERS)



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